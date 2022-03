Rusland biedt Oekraïners evacuatieroute, maar wel naar Rusland

Sinds 8.00 uur maandagochtend geldt er een staakt-het-vuren in en rond de Oekraïense steden Kyiv, Charkov, Marioepol en Soemy zodat burgers de steden kunnen verlaten. In hoeverre de Russische belofte op een vrije doorgang een wassen neus is, moet nog blijken. Volgens de eerste berichten leidt het pad uit Kyiv rechtstreeks naar Russische vazalstaat Belarus, burgers uit Charkov kunnen alleen naar Rusland. Dit weekend was al een staakt-het-vuren aangekondigd voor de havenstad Marioepol, maar volgens Oekraïne werden burgers alsnog bestookt en konden daardoor nergens heen.

Japan is ondertussen in gesprek met de Verenigde Staten en de Europese Unie om de import van olie uit Rusland te staken. Dat meldt The Guardian. Eerder al liet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken weten dat hij en zijn Europese collega’s de mogelijkheden van zo’n importverbod bekeken, Japan denkt er nu dus over zich daarbij aan te sluiten. Ongeveer 4 procent van alle geïmporteerde olie in Japan komt uit Rusland.

Het parlement van Nieuw-Zeeland zal gaan stemmen over een pakket sancties tegen Rusland. Een unicum voor het land. Nieuw-Zeeland heeft geen geschiedenis van sancties opleggen. Dat doet het namelijk nooit zelf, maar alleen op verzoek van de Verenigde Naties. Maar aangezien Rusland als permanent lid van de Veiligheidsraad altijd zijn veto uitspreekt tegen sancties, is het nooit eerder voorgekomen. Premier Jacinda Ardern liet weten nu van de VN-lijn af te wijken, omdat ze vindt dat Nieuw-Zeeland een signaal moet afgeven over de oorlog in Oekraïne. Een vergelijkbare stap nam Zwitserland in de eerste week van de oorlog. Het van oudsher altijd neutrale land, sloot zich aan bij de Europese sancties tegen Rusland.

Australië heeft de druk op China verhoogd om stelling te nemen in de oorlog tegen Oekraïne. Terwijl het Westen en Rusland lijnrecht tegenover elkaar staan, heeft China zich vooralsnog compleet afzijdig gehouden, met uitzondering van een aanbod vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne te leiden. De Australische premier Scott Morrison wil dat de Chinese regering de Russische agressie veroordeelt, maar aan dat verzoek is nog geen gehoor gegeven.

De Volkskrant laat weten dat als het aan de Britten ligt, Rusland uit internationaal politienetwerk Interpol wordt verbannen. De Britse minister van Binnenlandse van Binnenlandse Zaken Priti Patel diende dit weekend samen met collega’s uit Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de VS een verzoek in bij Interpol om Rusland direct uit alle systemen te weren.

Ondanks de voortdurende aanvallen op Oekraïne die veelal op burgerdoelen zijn gericht, houdt de NAVO zich afzijdig. Dit tot grote frustratie van de Oekraïense president Zelensky. Zondag noemde hij het in een videoboodschap een schande dat de NAVO weigert een no fly zone boven Oekraïens grondgebied in te stellen. ‘Dat er mensen sterven is jullie schuld,’ zei Zelensky. NAVO-baas Jens Stoltenberg houdt echter vast aan het principe dat Oekraïne geen NAVO-land is en de NAVO daarom geen rol in de oorlog speelt. Dat zou veranderen wanneer NAVO-gevechtsvliegtuigen de strijd aangaan met Russische. Volgens Stoltenberg zou dat leiden tot een grootschalige oorlog met nog veel meer slachtoffers.

Het aantal mensen dat Oekraïne is ontvlucht is inmiddels boven de anderhalf miljoen uitgestegen. Volgens de VN is het de snelst groeiende vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. De meeste vluchtelingen bevinden zich momenteel in buurland Polen.

Eerder: Russen richten aanvallen op burgerdoelen, inwoners op de vlucht