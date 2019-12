Rusland, China en Iran starten gezamenlijke marine-oefeningen

In een niet eerder vertoonde militaire samenwerking zijn China, Iran en Rusland vrijdag gestart met gezamenlijke marine-oefeningen in de Indische Oceaan en de Golf van Oman. Dat laatste gebied voert naar de Straat van Hormoez, waar een vijfde van alle olie ter wereld door wordt getransporteerd. De Verenigde Staten en andere Westerse landen zijn daar ook militair aanwezig. Nederland stuurt er eind volgende maand het fregat Zr. Ms. De Ruyter naar toe als onderdeel van een Europese operatie. In mei en juni vonden er raketaanvallen plaats op internationale koopvaardijschepen.

De oefeningen duren vier dagen. Volgens China heeft de operatie “niet noodzakelijkerwijs” iets van doen met de oplopende militaire spanningen in het gebied, meldt The Moscow Times. De oefeningen zijn opmerkelijk omdat China en Rusland ook goede banden hebben met Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. De samenwerking is een steun in de rug voor Iran terwijl de Amerikaanse regering onder leiding van Donald Trump juist tracht het land te isoleren.

Ondertussen stuurt ook Japan een oorlogsschip en twee patrouillevliegtuigen naar het gebied. De militairen zullen een jaar lang in het gebied informatie verzamelen en Japanse schepen tegen aanvallen beschermen. De schepen hebben toestemming om met geweld in actie te komen als dat nodig is. Een van de vorig jaar aangevallen schepen voer onder Japanse vlag. Het land betrekt 90 procent van zijn olie uit het gebied. Het land heeft een Amerikaans verzoek om deel te nemen aan een gezamenlijke operatie afgewezen.