Rusland greep verdwijning Belgische militair aan voor destabilisatiecampagne

De Belgische stafchef van het leger, Michel Hofman, stelt dat de Russen de verdwijning van de extreemrechtse militair Jürgen Conings hebben aangegrepen voor een destabilisatiecampagne.

Russische trollen overspoelden sociale media met desinformatie “met als bedoeling onze westerse maatschappij te destabiliseren en mensen bij ons te radicaliseren”. Zo werd er gesuggereerd dat Conings was vermoord omdat hij te veel wist.

De verdwijning van Conings zorgde voor veel onrust in België. De autoriteiten zochten wekenlang naar de extreemrechtse militair die in een afscheidsbrief had aangekondigd dat hij ‘in verzet’ ging tegen het coronabeleid.

De Belgische viroloog Marc Van Ranst moest na de verdwijning van Conings met zijn gezin naar een safe house, omdat de autoriteiten er rekening mee hielden dat de extreemrechtse militair een aanslag op hem wilde plegen.

Uiteindelijk werd Conings in de buurt van de Nederlandse grens dood aangetroffen. Hij bleek al kort na zijn verdwijning zelfmoord te hebben gepleegd.

In Nederland verspreidde de nuttige idioot en corona-ontkenner Willem Engel desinformatie over Conings. De viruswaanzinnige twitterde aan Van Ranst: “Ik heb Jurgen net gesproken, je mag weer naar buiten. Op voorwaarde dat je het debat aangaat en je stopt met haatzaaien.”

In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte te hebben om er over te praten, bel 0900-0113 of bezoek 113.nl.