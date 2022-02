‘Rusland heeft lijst met Oekraïners die naar kampen moeten’

Rusland is bezig een lijst op te stellen van Oekraïners waarmee na een inval moet worden afgerekend. De Russische autoriteiten zouden de doelwitten willen vermoorden of opsluiten in kampen. Dat staat in een brief die de Verenigde Staten hebben verstuurd naar de hoge commissaris voor de mensenrechten bij de VN, Michelle Bachelet.

De informatie over de Russische kampen- en dodenlijst is gebaseerd op geloofwaardige inlichtingen, schrijft de Amerikaanse VN-ambassadeur in Genève Bathsheba Nell Crocker. Meer details over de aard van de inlichtingen geeft ze niet.

Een Russische inval zal leiden tot grootschalige mensenrechtenschendingen, zo is de Amerikaanse verwachting. Zo zouden de Russen er niet voor terugdeinzen om deelnemers aan vreedzame betogingen dood te schieten. Ook dissidenten, journalisten en leden van etnische minderheden en LHBTI’ers zouden gevaar lopen.

Rusland ontkent plannen te hebben om Oekraïne binnen te vallen. Vladimir Poetin heeft 150.000 militairen naar de grens met Oekraïne gedirigeerd voor ‘militaire oefeningen’. Het Kremlin eist garanties dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO.