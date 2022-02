Rusland ‘klaar om Oekraïne elk moment binnen te vallen’

De spanningen rond de grens met Oekraïne zijn verder opgelopen. Donderdag kwam het in het oosten van het land tot beschietingen tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger. Daarbij werd onder meer een basisschool getroffen door een projectiel. Litouwen waarschuwt ondertussen voor een nadere Russische invasie van Oekraïne en ook de Amerikaanse president noemt de kans daarop ‘zeer groot’. Rusland heeft de tweede man van de Amerikaanse ambassade zonder opgaaf van redenen het land uitgezet. Washington spreekt van ‘een escalerende stap’.

De afgelopen dagen beweerde het Kremlin dat het juist troepen bij de grens had weggehaald, maar zowel de Oekraïense regering als de NAVO zeiden al direct daar geen enkel bewijs van te hebben gezien. Donderdag liet de Amerikaanse regering weten dat er juist zeker zevenduizend troepen zijn bijgekomen. Volgens president Joe Biden lijkt het erop dat een Russische invasie ‘binnen enkele dagen’ kan plaatsvinden. Het Kremlin laat tegelijkertijd weten dat de aanwezigheid van de Verenigde Staten en de NAVO nabij de Russische grens ‘alarmerend’ is.

Wat volgens de NAVO dan weer alarmerend is, is dat de Russische troepen een pontbrug lijken te bouwen, iets wat niet eerder gezien is tijdens militaire oefeningen. Het Kremlin beweert nog altijd dat de enorme troepenmacht zich rond Oekraïne verzamelt vanwege zo’n oefening. Ook zijn er nieuwe militaire vaartuigen aangemeerd in de door Rusland geannexeerde Krim, en zijn er nieuwe militaire voertuigen en helikopters gespot in Valyiuki in het zuidwesten van Rusland, zo’n 25 kilometer van de Oekraïense grens.

Litouwen, dat door Wit-Rusland gescheiden wordt van Oekraïne, gelooft ook dat een invasie op handen is. De hoogste militair van het land denkt zelfs dat dit ‘elk moment’ kan gebeuren. ‘Er is alleen nog maar een bevel nodig’, aldus hoofd van Defensie Valdemaras Rupsys tegen persbureau Reuters. Volgens hem zijn er meer dan genoeg Russische troepen aanwezig – zowel langs de Russische grens in het oosten, als in Wit-Rusland in het noorden, en de Krim in het zuiden – voor elk mogelijk scenario: ‘Van een aantal regio’s binnenvallen, tot een complete invasie’.