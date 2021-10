‘Rusland knijpt gasleveranties aan Europa af; energiecrisis moet onrust aanwakkeren’

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft de leverantie van gas aan Europa sinds eind september met bijna een kwart verminderd. Dat meldt de Duitse krant Bild.

Wow. Just wow!#Gazprom reduced the gas flow to Europe

via Belarus and Poland by 70%

and via Ukraine by 20%

Since. Last. Week.

These are official Gazprom figures. Putin is using energy as a weapon, calling the Merkel-Biden bluff, and Germany does NOTHING to counter the move. pic.twitter.com/M3BvAT8pAB — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) October 5, 2021

Bij de TTF Hub, het Nederlandse platform voor de handel in gas dat in Europa de toon zet, steeg de gasprijs per megawattuur dinsdag met bijna 19 procent tot 118 euro. In juni kostte een megawattuur nog 25 euro. Sinds begin dit jaar is de prijs met 400 procent gestegen.

Bild citeert door het Russische Gazprom gepubliceerde cijfers waaruit blijkt dat de leveranties aan Europa via Wit-Rusland en Polen met meer dan 70 procent gedaald zijn en via Oekraïne met 22 procent. Volgens de krant staat de consumenten deze winter een golf aan prijsverhogingen te wachten. De aandelen van Gazprom stijgen ondertussen op de beurs. Een woordvoerder van het bedrijf verklaarde tevreden dat er “een koude en sneeuwrijke winter” wordt verwacht.

De Russische afknijppraktijken moet Europese landen er toe dwingen de omstreden Nord Stream 2-pijpleiding in gebruik te nemen die inzet is van diplomatieke onderhandelingen. Het Russische bedrijf beschikt in Duitsland nog niet over de benodigde vergunningen. Volgens Bild wil Rusland de energiecrisis ook gebruiken om Europese landen te destabiliseren. De schaarste en hoge prijzen zouden onrust onder de bevolking moeten veroorzaken.

Deze ontwikkeling komt niet als een verrassing voor de Ierse defensie- en energiedeskundige Andy Scollick. Hij vertelde BILD: “Veel defensieanalisten waarschuwen al jaren dat gasvoorraden een wapen zijn in de hybride oorlog van Rusland tegen Europa en het Westen. Nord Stream 2 is slechts één voorbeeld.” Volgens Scollick zou het regime van Poetin profiteren van de huidige gascrisis in Europa, niet alleen in de vorm van hoge inkomsten uit de te dure gashandel. “De verspreiding van sociale onvrede onder de Europese bevolking die getroffen wordt door hogere energiekosten, is een sterke politieke kracht waarvan Rusland hoopt dat deze onze democratieën verder zal destabiliseren”, waarschuwt de Ierse deskundige.

Nu.nl schrijft dat het Europarlement een onderzoek eist naar de Russische manipulaties met energie:

Europarlementariërs beweren dat Moskou de EU onder druk wil zetten om bijvoorbeeld de ingebruikname van gaspijplijn Nord Stream 2 te laten doorgaan. Die pijplijn, waarvan de aanleg onlangs is afgerond, is omstreden omdat die Rusland meer invloed kan geven in Europa. “We kijken naar deze bewering, want het is natuurlijk een heel ernstige zaak”, zegt Eurocommissaris Kadri Simson (Energie). Ook Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager is erbij betrokken. Zij stelt wel dat “onze eerste inschatting is dat Rusland zich aan zijn langetermijncontracten houdt.” Critici spreken dat niet tegen, maar stellen dat Gazprom verzuimt meer te leveren terwijl het bedrijf daartoe wel in staat zou zijn.

In Slovenië vergaderen de Europese regeringsleiders dinsdagavond over de energiecrisis. Demissionair premier Rutte liet er het Kamerdebat over de formatie voor schieten. In Frankrijk, Griekenland, Spanje en Italië zijn de energieprijzen de afgelopen maanden al met 425 procent gestegen. De vier landen willen dat de EU minder afhankelijk wordt van de Russische leverancier. Er zijn voorstellen om gezamenlijk gas in te kopen, dan wel andere vromen van regulering. Spanje constateert dat de individuele lidstaten machteloos staan tegenover de Russische handelswijze en wil dat Europa een eigen strategische energiereserve aanlegt.

De NOS schrijft dat er ook in Nederland een gastekort dreigt:

De extreem hoge energieprijzen vanwege de schaarste aan gas zijn voor Nederland meer dan een incident. Dat betogen onderzoekers van The Hague Center for Strategic Studies in een zojuist gepubliceerd rapport. Volgens de onderzoekers moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden, zodat Nederland niet in de kou komt te zitten.

Frankrijk heeft een maximumprijs ingevoerd voor gas. Macron zou bang zijn dat een energiecrisis zijn herverkiezing volgend jaar april kan blokkeren. Hij wil inzetten op kernenergie terwijl Duitsland daar juist vanaf wil en kiest voor duurzame energieopwekking.

Groot-Brittannië, dat de Unie heeft verlaten omdat het meent internationale zaken in z’n eentje beter te kunnen regelen, is extra kwetsbaar door de energiecrisis. Tal van energieleveranciers zijn in de problemen gekomen. Analisten verwachten dat de stijgende energiekosten inflatie zullen aanjagen. Die valt bij de Britten dit jaar naar verwachting twee keer zo hoog uit als verwacht.

De Fransen gebruiken de Britse energieproblemen openlijk in een conflict over de visserij in Het Kanaal. Volgens Frankrijk houden de Britten zich niet aan de bij de Brexit gemaakte afspraken. Franse vissers worden systematisch geweerd uit Engelse wateren. Parijs wil daarom desnoods de energieleveranties aan Londen staken om de Britten tot de orde te roepen. Het Verenigd Koninkrijk is afhankelijk van de energieleverantie door Franse kerncentrales.