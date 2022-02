Rusland start oorlog tegen Oekraïne

Terwijl de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in overleg was om een nieuwe oorlog op Europees grondgebied te voorkomen, is het Russische leger om 4 uur vannacht Nederlandse tijd op bevel van president Poetin begonnen met beschietingen. Explosies worden onder meer gehoord nabij de hoofdstad Kiev. Op beelden is te zien dat inwoners op de vlucht slaan.

Worden explosies gemeld in Charkov, in het noord-oosten. De hoofdstad Kiev, Mariupol in het zuiden, en ook Odessa in het zuid-westen van het land. De aanval is gericht op heel Oekraine — Gert-Jan Dennekamp (@gjdennekamp) February 24, 2022

Live on @CNN air- Matthew Chance hears loud explosions in the Capital City of Kyiv. Unclear where they came from- but they happened just minutes after Putin effectively declared war on Ukraine. Moments later Chance put a flack jacket on live on the air. pic.twitter.com/EQgsKPzlJQ — Ryan Nobles (@ryanobles) February 24, 2022

Poetin kondigde de start van de oorlog onverwacht af. “We hebben besloten een militaire operatie te beginnen”. Hij verklaarde dat gevechten tussen Russische en Oekraïense troepen onvermijdelijk zijn en dat het doel is het ‘demilitariseren’ van Oekraïne. Poetin dreigde in zijn verklaring “met onvoorstelbare gevolgen” als Oekraïne zich verzet tegen de militaire invasie.

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way. The world will hold Russia accountable. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

Er worden aanvallen gemeld op veel verschillende plaatsen. Een aanval op het vliegveld van Kiev zou volgens de lokale autoriteiten uitgevoerd worden met drones. Militaire locaties in de buurt van de hoofdstad worden aangevallen met raketten.

#Ukraine 🇺🇦: long traffic lines in #Kharkiv as well, as ambulances speed into the opposite direction pic.twitter.com/lWGXNBUxpv — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 24, 2022

Something massive just exploded in Kharkiv pic.twitter.com/GlKY1S8VbV — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 24, 2022

Het lijkt er op alsof Poetin met de oorlog van plan is de regering in Kiev ten val te brengen. De Oekraïense president Zelensky heeft de staat van beleg afgekondigd en de bevolking opgeroepen kalm te blijven: “Wij zijn klaar voor alles, we zullen winnen.”

President Zelensky says Russia is attacking military installations across the country. Ukraine is launching its own defensive measures. He urges Ukrainians to stay calm and stay home. He says he spoke to President Biden. pic.twitter.com/jt4cLOBHyJ — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

Er zijn onbevestigde berichten over Russische militairen op de grond in verschillende steden. Rusland zegt dat er geen burgerdoelen worden aangevallen.

Nederland veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste. We staan in nauw contact met EU/NAVO en andere bondgenoten. Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk. — Mark Rutte (@MinPres) February 24, 2022

De Europese Unie veroordeelt de aanval krachtig. Von der Leyen stelt dat het Kremlin verantwoordelijk zal worden gehouden.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine. In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives. We will hold the Kremlin accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

#Ukraine 🇺🇦: Russian missiles are flying over the heads of innocent Ukrainian civilians. Welcome to 2022 pic.twitter.com/7hcbRPxQzK — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 24, 2022

Om 6 uur in de ochtend klonken in Kiev de sirenes van de burgerbescherming, volgens Sky News gaat het mogelijk om een een test van het systeem.

Air raid sirens as refugee convoy hits traffic on outskirts of Kyiv. This is very, very real now. pic.twitter.com/XzPK7BpCqj — Max Hunder (@Max_Hunder) February 24, 2022

De president heeft burgers opgeroepen thuis te blijven.

Putin’s declaration of war speech. Can’t believe I am writing these words. pic.twitter.com/VRWV6yDlyE — Mary Ilyushina (@maryilyushina) February 24, 2022

Voor de aanval van Rusland werd als geruime tijd gewaarschuwd door de Amerikaanse president Biden maar lijkt tegelijkertijd iedereen te overvallen. Anders dan eerdere militaire operaties die Poetin startte zijn de consequenties van deze oorlog vele malen groter. NRC-commentator Hubert Smeets stelt dat de Russische president hiermee ook zijn positie in de waagschaal stelt. Wat er op neerkomt dat de oorlog tegen Oekraïne ‘gewonnen’ moet worden.

Naargeestig vooruitzicht. Poetin moet winnen, anders gaat hij horizontaal het Kremlin uit. — Hubert Smeets (@hubertsmeets) February 24, 2022

De NOS meldt dat de aanvallen ook de grenzen van de Europese Unie. Er vinden explosies plaats op nog geen 200 kilometer afstand van de grens met Roemenië, bij de West-Oekraïense stad Ivano-Frankivsk:

Het zou gaan om een aanval op het vliegveld. De stad ligt relatief dichtbij (zo’n 180 kilometer) van NAVO- en EU-lidstaat Roemenië. Uit de belangrijkste stad in het westen van het land, Lviv, komen vooralsnog geen berichten over explosies of schoten.

Even later meldt correspondent Jeroen Akkermans van RTL Nieuws dat ook in Lviv het luchtalarm klinkt

Luchtalarm gaat nu af in Lviv — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 24, 2022

Weer luchtalarm in Lviv, West-Oekraïne. pic.twitter.com/dBDDcjhfxp — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 24, 2022

Kiev vanochtend om 5 uur Nederlandse tijd:

Verwacht wordt de Amerikaanse president Biden, in een poging de oorlog te stoppen zonder inzet van militaire middelen, over zal gaan tot zeer zware sancties tegen Rusland die de economie van het land zwaar zullen treffen.

Minister van Defensie Kajsa Ollongren verklaart:

Ondanks onze herhaalde oproep tot diplomatie en de-escalatie heeft Rusland de aanval ingezet op Oekraïne. Een illegale daad van agressie met ernstige gevolgen, in de eerste plaats voor de Oekraïense bevolking. We staan in nauw contact met onze bondgenoten in NAVO en EU.

Het kabinet heeft om 10 uur een spoedvergadering over de nieuwe crisis met onder meer premier Rutte, Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Ollongren (Defensie) en Bruins-Slot (Binnenlandse Zaken).

8:11 uur

Rusland claimt dat het de Oekraïense luchtverdediging heeft uitgeschakeld, schrijft NRC. Het is onduidelijk of dat ook echt waar is.

Estland, Letland, Litouwen en Polen doen een beroep op artikel 4 van NAVO-verdrag. Dat artikel stelt dat leden met elkaar in overleg treden op het moment dat volgens een van hen de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid en veiligheid van hun land wordt bedreigd.

#Estonia unequivocally condemns #Russia's military attack on #Ukraine and we have decided to launch #NATO consultations under Article 4 of the North Atlantic Treaty with Latvia, Lithuania, Poland and other Allies.https://t.co/n8hvt1XSMa pic.twitter.com/tCPPCGxHA1 — Estonian Government (@EstonianGovt) February 24, 2022

Sinds de oprichting van de NAVO in 1949 is er zes keer eerder een beroep gedaan op artikel 4, meldt de Estse publieke omroep.

Oorlog in Europa: het is onvoorstelbaar, maar vannacht werd het werkelijkheid. Poetin zal een eensgezind Europa tegenover zich vinden: we zullen niet buigen voor zijn agressie. De inval in Oekraïne vraagt om de zwaarst mogelijke sancties. — Jesse Klaver (@jesseklaver) February 24, 2022

Ondertussen overweegt Finland wapens te gaan leveren aan Oekraïne, wat tot nu toe wettelijk verboden was.

8:44

Slowakije, dat grenst aan Oekraïne, bereid zich voor op de komst van vluchtelingen. In eerste instantie wordt er opvang gestart voor zo’n 3800 mensen aan de grens. Als het aantal boven de 500 per dag stijgt dan worden andere opvangmogelijkheden ingezet, met een capaciteit van zo’n 30.000 plaatsen. De minister van Binnenlandse Zaken Roman Mikulec wijst er op dat Oekraïense staatsburgers die over een paspoort beschikken door kunnen reizen naar de rest van de EU en daar volgens de wet 90 dagen mogen verblijven.

Ondertussen wijst EU-commissievoorzitter Von der Leyen er op dat Poetin niet alleen Oekraïne op het oog heeft maar ook de hele EU wil destabiliseren.

Russian forces invaded Ukraine, a free and sovereign country. We condemn this barbaric attack, and the cynical arguments used to justify it. Later today we will present a package of massive, targeted sanctions.

https://t.co/AHtTVEvHgV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

9:40

NRC schrijft:

Oekraïne heeft Turkije verzocht de Zwarte Zee voor Russische schepen af te sluiten. Dat heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara donderdag laten weten bij een persconferentie. NAVO-lid Turkije beheert de toegang tot de Zwarte Zee via de Bosporus en de zeestraat de Dardanellen. De Zwarte Zee is strategisch belangrijk vanwege de verschillende havens van Oekraïne en Rusland en de Russische export van onder meer graan.

De Britse regering kondigt aan tot nooit eerder vertoonde sancties tegen Rusland over te gaan. Volgens minister Cleverly bestaat de vrees dat Poetin er op uit is Kiev in te nemen. Hij waarschuwt dat de Russische president bezig lijkt het tsaristische Rusland te herstellen.

12:12

Op videobeelden is te zien dat de bevolking van Kiev massaal op de vlucht slaat voor het oorlogsgeweld.

Persbureau Reuters meldt dat bij een Russische raketaanval op de havenstad Odessa minstens 18 mensen zijn omgekomen. Bij Brovary, in de buurt van Kiev, zijn 6 mensen gedood door Russisch geweld.

De regering van Oekraïne is begonnen met jet bewapenen van burgers om het land te verdedigen tegen de Russische agressie. De internationale gemeenschap wordt door Kiev opgeroepen wapens en materieel te leveren.

The world must act immediately. Future of Europe & the world is at stake. To do list: 1. Devastating sanctions on Russia NOW, including SWIFT

2. Fully isolate Russia by all means, in all formats

3. Weapons, equipment for Ukraine

4. Financial assistance

5. Humanitarian assistance — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Het Nederlandse leger treft maatregelen in verband met het uitbreken van de oorlog, zo maakten premier Rutte en minister van Defensie Ollongren duidelijk na de spoedvergadering van het kabinet. De NOS schrijft:

Er gaan geen militairen naar Oekraïne, omdat dat land geen lid is van de NAVO, maar andere Oost-Europese landen als Polen en de Baltische staten zijn wel lid. Er worden vooralsnog geen extra Nederlandse militairen naar die landen gestuurd. “Het gaat erom om de gereedheid op orde te hebben, zorgen dat je ingezet kan worden als dat nodig is.” Ollongren benadrukt dat de NAVO een “defensieve organisatie” is. “NAVO-activiteit behelst afschrikking en het verdedigen van de landen in het bondgenootschap.” Eerder vandaag kondigde het ministerie aan dat er twee gevechtsvliegtuigen patrouilleren in Oost-Europees luchtruim.

De Russische aanval richt zich onder meer op de vernietiging van vliegvelden.

De hoofdstad Kiev wordt aangevallen.

Russian troops are invading the Kyiv region of Ukraine from the border of Belarus. The troops entered the territory through the “Vilcha” checkpoint, that was closed a few hours before. pic.twitter.com/eLKWAjF9TQ — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 24, 2022

Derk Sauer, oud-hoofdredacteur van Nieuwe Revu en oprichter van de Moscow Times, zegt verbijsterd te zijn over de Russische agressie.

Het land waar wel al 32 jaar wonen en waar we van houden doet het onvergefelijke. Dit had ik niet verwacht en geen van mijn Russische vrienden. — Derksauer (@derksauer) February 24, 2022

12:45

België roept op geen Russen meer toe te laten tot de EU, meldt HLN. Staatssecretaris Sammy Mahdi van Asiel en Migratie gaat daarmee verder dan de EU-voorstellen. De christen-democraat wil alvast zelf geen visa meer verstrekken aan Russen:

“De roekeloze aanval van Rusland noopt ons tot voorzichtigheid ten aanzien van Russen die naar België wensen te komen. Voorlopig zijn Russen hier niet welkom, een algemene visumstop voor Russen mag geen taboe zijn. Het is nu zaak om de Oekraïense bevolking volledig te steunen”, besluit Sammy Mahdi. De staatssecretaris wil wel nog een uitzondering maken voor Russische activisten die omwille van hun activiteiten in Rusland gevaar lopen en een humanitair visum zouden aanvragen.

De secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft verklaard dat er meer dan 100 militaire vliegtuigen paraat zijn. Hij benadrukte dat de NAVO niet van zins is zich militair in het conflict te mengen. Hij wees er op dat de NAVO de sterkste militaire organisatie ter wereld is en dat artikel 5 van kracht is wat wil zeggen dat een aanval op een van de lidstaten wordt gezien als een aanval op allen.

16:15 uur:

CNN-verslaggever Matthew Chance meldt dat Russische soldaten de Antonov-luchthaven op zo’n 25 kilometer van de hoofdstad Kiev hebben ingenomen. Zij maken de weg vrij voor de komst van veel meer Russische troepen.

De Russische militairen landden donderdagochtend vroeg op de luchthaven. Hoewel er nog altijd vuurgevechten plaatsvinden met Oekraïense troepen, hebben de Russen volgens hun commandant controle over het vliegveld.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022

19:25

De Russen hebben een appartementencomplex in de stad Chuhuiv gebombardeerd. Het Crisis Evidence Lab van Amnesty heeft de schade vastgesteld. De mensenrechtenorganisatie roept Rusland op om alles in het werk te stellen om burgerslachtoffers te voorkomen.

Amnesty's Crisis Evidence Lab verified damage to a residential block near Chuhuiv Air Base in #Ukraine, killing a civilian and injuring another. We call on #Russia to take all feasible measures to refrain from indiscriminate attacks, civilians must be protected. https://t.co/qbgRnPHR9O — Amnesty International (@amnesty) February 24, 2022

19:50

Het Verenigd Koninkrijk bevriest de bezittingen van alle grote Russische banken, meldt The Guardian. Ook legt het land sancties op aan honderd individuen, bedrijven en instellingen, waaronder het grootste Russische staatsdefensiebedrijf Rostec. Het Russische luchtvaartbedrijf Aeroflot mag niet langer in het Verenigd Koninkrijk landen. Boris Johnson dringt er bij andere landen op aan om Rusland af te sluiten van het internationale betaalsysteem Swift.

20:12

Volgens Joe Biden wil Europa Rusland niet afsluiten van Swift. De Amerikaanse president kondigde in een toespraak nieuwe sancties aan. “Deze agressie kan niet onbeantwoord blijven”, zei hij. “Poetin zal vanaf nu een paria zijn op het internationale speelveld.”

President Biden: "This aggression cannot go unanswered. If it did, the consequences for America would be much worse. America stands up to bullies. We stand up for freedom. This is who we are." pic.twitter.com/cXTN5Xltah — CSPAN (@cspan) February 24, 2022

21:37

Oekraïense militairen hebben het vrachtvliegveld Hostomel, iets ten noordwesten van de hoofdstad Kiev, heroverd. De luchthaven is van groot strategisch belang. De Russen kunnen het gebruiken om militairen in te vliegen die Kiev kunnen binnentrekken.