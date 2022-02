Rusland valt Oekraïne binnen

Rusland is Oekraïne binnengevallen. Volgens persbureaus Interfax en Reuters zijn er Russische pantservoertuigen de grens met Donetsk overgestoken. Maandagavond verklaarde president Vladimir Poetin die separatistische regio, samen met het naastgelegen Loehansk, tot onafhankelijke staten. Kort erna liet Poetin weten een zogenaamde “vredesmacht” te sturen om de grens tussen de regio’s en de rest van Oekraïne te “beschermen”.

Naast de berichtgeving van Interfax en Reuters, circuleren op sociale media ook beelden van Russische voertuigen op Oekraïense bodem. Het is daarbij vooralsnog niet duidelijk of het werkelijk om het Russische leger gaat, of dat het separatisten zijn die zich al jaren met Russisch materieel door de regio verplaatsen. The Guardian meldt op basis van bronnen binnen de Oekraïense overheid dat de Russen maandagavond de grens al zijn overgestoken.

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben het zelfstandig verklaren van de regio’s door Rusland veroordeeld, net als eerder de Europese Unie ook deed. De Britse minister Sajid Javid zei dat ‘de invasie is begonnen’ en zei dat sancties tegen Rusland noodzakelijk zijn. Ook noemde hij het ‘een zwarte dag voor Europa’. Zowel de Britten als Amerikanen hebben nog wel hun hoop gevestigd op een diplomatieke oplossing.

De kans dat dit lukt is overigens klein. Tijdens zijn toespraak maandagavond, harkte de Russische president Poetin halve geschiedeniswaarheden en volkomen nonsens bij elkaar om de claim op Oekraïne goed te praten. Zo noemde hij Oekraïne een ‘creatie van Rusland’, zei hij dat het Lenin was die het land aan de bolsjewieken gaf en zei dat Stalin ten onrechte delen van Polen, Roemenië en Hongarije bij Oekraïne had getrokken. Ook zei hij dat in 1954 toenmalig president Nikita Krushchev ‘om onbegrijpelijke redenen’ de Krim aan Oekraïne had gegeven. Ook zei Poetin dat hij klaar was om Oekraïne te laten zien wat ‘echte decommunisatie’ is.

Langs de Russische grens met Oekraïne staan bijna 200.000 Russische troepen opgesteld. Het is vooralsnog gissen of en zo ja wanneer ook zij de Oekraïense grens zullen oversteken. Voor donderdag staat er in elk geval nog een overleg gepland tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn Amerikaanse collega Anthony Blinken. Het gesprek vindt plaats in Genève.