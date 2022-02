Rusland zegt troepen terug te trekken, NAVO voorzichtig optimistisch

Geen video? Klik hier.

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, zegt “voorzichtig optimistisch” te zijn over de jongste ontwikkelingen die een geweldloze uitweg uit de gespannen situatie aan de grens van Oekraïne zouden kunnen bieden. Hij reageert daarmee op ‘signalen’ uit Moskou dat de voorkeur wordt gegeven aan een diplomatieke oplossing. Ook heeft Rusland verklaart dat sommige troepen aan de grens teruggetrokken gaan worden. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt is nog onduidelijk. NRC schrijft:

Hoewel Stoltenberg aan de ene kant rept van signalen voor een diplomatieke oplossing, zegt hij ook dat de NAVO nog geen de-escalatiepogingen aan de grond heeft gezien. Volgens hem is „alles nu op zijn plaats [-] voor een aanval”. Hij roept Rusland dan ook op om weg te stappen „van de afgrond” en te gaan werken „aan een vreedzame oplossing”. Woensdag en donderdag komen alle ministers van Defensie binnen het bondgenootschap bijeen in Brussel.

Een ander mogelijk positief teken is dat de Russische president Poetin heeft verklaard dat hij nog niet wil overgaan tot officiële erkenning van twee zogenaamd afgescheiden delen van Oekraïne. Het gaat om twee gebieden in het oosten die in handen zijn van pro-Russische paramilitairen en die door hen Volksrepubliek Donetsk (DNR) en Volksrepubliek Loehansk (LNR) zijn gedoopt. Erkenning van die gebieden door Moskou als zelfstandige landen wordt gezien als een volgende stap richting oorlog. Het Russisch parlement dringt aan op een dergelijke erkenning maar volgens Poetin zou dat in strijd zijn met het akkoord van Minsk.

Poetin ontmoette dinsdag de Duitse bondskanselier Scholz en greep die gelegenheid aan om wat gas terug te nemen.

