Rusland zet Volkskrant-correspondent per direct het land uit

Rusland heeft Volkskrant-correspondent Tom Vennink het land uitgezet. De krant meldt dat zijn verblijfsvergunning per direct is ingetrokken vanwege ‘administratieve overtredingen’. De verbanning geldt tot januari 2025. Wat de werkelijke reden is, is onduidelijk. Voor Vennink kwam de uitzetting als een totale verrassing, ook hoofdredacteur Pieter Klok staat voor een raadsel.

De Volkskrant meldt:

De Russische autoriteiten wijzen op overtredingen van enkele jaren geleden. Vennink moest in november 2019 een boete betalen omdat hij zijn verblijfsadres in Moskou niet op tijd had doorgegeven aan de autoriteiten. Buitenlanders zijn in Rusland verplicht om zich na elk bezoek aan een andere gemeente opnieuw te registreren op hun woonadres. In januari 2020 moest Vennink ook een boete betalen wegens het bezoeken van de noordelijke provincie Tsjoekotka zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd bij de gouverneur van die provincie.

Waarom oude overtredingen nu plots reden zijn om Vennink het land uit te zetten, is de vraag. Een waarop de Russische autoriteiten in elk geval geen antwoord geven. Ook de ambassadeur in Moskou heeft om opheldering gevraagd, maar niet gekregen.

De krant wijst op frictie tussen Nederland en Rusland, onder meer door de Russische aanslag op vlucht MH17. Daarnaast besloot een Nederlandse rechter onlangs dat kunstschatten van de Krim niet worden teruggestuurd naar het inmiddels door Rusland illegaal geannexeerde schiereiland, maar naar Oekraïne. Ook loopt er nog een hoger beroep in een rechtszaak rond olieconcern Yukos.

Vennink maakte voor de Volkskrant onder meer de videoserie Generatie Poetin, waarin hij langs de speelsteden van het WK Voetbal reisde, om met ambitieuze jongeren te spreken over hun band met Rusland.

Beeld: Screenshot Generatie Poetin/Volkskrant