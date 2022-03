Russen bombarderen moskee waar burgers schuilen voor geweld

Meer dan tachtig mensen, waaronder kinderen en Turkse burgers, zijn omgekomen door een Russisch bombardement op een moskee in Marioepol. In het gebedshuis schuilden mensen voor het oorlogsgeweld. Dat meldt de Oekraïense regering in Kyiv.

#Mariupol's Suleyman the Magnificent Mosque before today's horrific #Russian shelling. 80 people were sheltering inside. It was named and styled on Istanbul's 16th C Suleymaniye Mosque, built by Ottoman court architect Sinan for Suleyman the Magnificent #Ukraine pic.twitter.com/DjpyNzdvho — Diana Darke (@dianadarke) March 12, 2022

Er wordt getracht een corridor te openen vanuit Marioepol waarlangs inwoners kunnen vluchten naar Zaporizhzhia dat 200 kilometer verderop ligt. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan de vluchtroute onder vuur te nemen. Honderdduizenden mensen zitten in de stad als ratten in de val. Rusland ontkent burgers als doelwit te kiezen en zegt dat Oekraïne er gewoon niet in slaagt vluchtelingen te evacueren.

BREAKING: Ukraine's Foreign Ministry says Russian forces have shelled the Mosque of Sultan Suleiman in Mariupol where over 80 adults and children were sheltering. https://t.co/cz5NTchyMw 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/j7XFgaibAD — Sky News (@SkyNews) March 12, 2022

Artsen Zonder Grenzen meldt dat de situatie in de belegerde stad wanhopig is. Er is geen drinkwater, geen verwarming en het voedsel raakt op. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba verklaart dat er in de afgelopen 12 dagen 1582 burgers in de stad zijn omgekomen door het oorlogsgeweld. “Het is nu de ergste humanitaire ramp op de planeet.”

Op door Kyiv vrijgegeven beelden is volgens de regering te zien hoe Russische troepen de burgemeester van de zuidoostelijke stad Melitopol ontvoeren. Rechtsboven in beeld wordt een persoon met geweld afgevoerd door militairen.

Ondertussen weigeren de Oekraïners zich te onderwerpen aan het bezettingsleger en tonen daarbij indrukwekkende onverschrokkenheid. Op beelden van een beveiligingscamera’s is te zien hoe Russische militairen binnendringen op een erf. De twee bewoners op leeftijd pikken dat niet en treden de gewapende indringers tegemoet. Met verbaal geweld weten ze de soldaten van hun terrein te verdrijven.

Dit bericht wordt aangevuld.

