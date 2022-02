Russen de straat op tegen oorlog

In Moskou, Sint Petersburg en andere steden zijn Russen de straat op gegaan om te protesteren tegen de invasie van Oekraïne. Zij doen dat met gevaar voor eigen veiligheid. De autoriteiten hebben volgens mensenrechtenorganisatie OVD-Info bijna 1.400 demonstranten opgepakt.

Rusland kent strenge wetgeving tegen het organiseren van betogingen. Als gevolg daarvan worden deelnemers aan protesten vaak massaal opgepakt. Betogers kiezen om die reden de laatste jaren vaak voor een solodemonstratie – hetgeen overigens geen enkele garantie blijkt om niet te worden gearresteerd.

Mensenrechtenactivist Marina Litvinovich riep mensen donderdag op om mee te doen aan een ‘wandeling’ die onder meer zou voeren langs het Poesjkinplein, een centraal plein in Moskou. Kort daarna rekenden de autoriteiten haar in. Het werd desondanks druk op het plein, blijkt uit beelden.

Pushkin Square, maybe less than 1000 meters from Red Square and the Kremlin, is the cite of a significant protest. These people know the risks of challenging the regime. They’re on the street in-spite of major personal costs. pic.twitter.com/bYEfbO91xG

