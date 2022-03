Russen hebben kerncentrale Zaporizja aangevallen en overgenomen

Russische troepen hebben de Oekraïense kerncentrale Zaporizja, de grootste in Europa, in handen gekregen. De afgelopen dagen werd duidelijk dat Poetin probeerde de centrale in handen te krijgen. VN-waakhond IAEA riep op niet in de omgeving van de kerncentrale te veechten. In de nacht van donderdag op vrijdag viel het Russische leger alsnog aan waarna er brand in de centrale ontstond. Die is inmiddels geblust.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba waarschuwde dat een beschading van de kernreactor een ramp “tien keer groter dan Tsjernobyl” betekent. President Zelenski beschuldigt de Russische dictator Vladimir Poetin van “nucleair terrorisme”. Hij riep Europa ook op “wakker te worden” en in te zien met welke vijand ze te maken hebben: “Geen enkel ander land heeft ooit een kerncentrale beschoten.” Ook de Britse premier Boris Johnson heeft op de Russische aanval op Zaporizja gereageerd, hij zei dat de “onbezonnen acties” van Vladimir Poetin de veiligheid van het hele continent op het spel zet.

Vrijdagochtend slaagde de brandweer erin de brand te blussen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen en is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau rond de kerncentrale. Vladimir Poetin heeft in een televisietoespraak gezegd dat de invasie van Oekraïne “volgens plan” gaat. Ook beschuldigde hij Oekraïne ervan menselijke schilden te gebruiken, zonder daar ook maar enig bewijs van te leveren. Eerder al had Poetin de Franse president Macron laten weten niet van plan te zijn zich terug te trekken, waaruit Macron concludeerde dat “het ergste nog moet komen”.

