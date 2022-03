Russen richten aanvallen op burgerdoelen, inwoners op de vlucht

Britse inlichtingendiensten melden dat Russische militairen de aanvallen nu richten op dichtbevolkte gebieden. De kracht van de Oekraïense tegenstand zou de geplande opmars vertragen. Volgens de Britten zijn de Russen “steeds opnieuw verrast” door de schaal en sterkte van het Oekraïense verzet. Het starten van aanvallen op dichtbevolkte gebieden komt overeen met eerdere operaties van het Russische leger in Tsjetsjenië en Syrië waarbij burgerdoelen zowel vanaf de grond als vanuit de lucht bestookt werden. De Russen zouden zo het moreel van de bevolking willen breken.

De hoofdstad Kyiv is veranderd in een spookstad meldt France 24 omdat mensen gevlucht zijn of dekking hebben gezocht. Volgens de Verenigde Naties zijn er inmiddels een miljoen burgers op de vlucht geslagen. Op de foto het treinstation van Kyiv waar burgers trachtten weg te komen naar Polen.

Oekraïne meldt dat een Russische raketaanval 30 woonhuizen heeft vernietigd in Ovruch, een stadje in het noorden van het land. De WHO heeft verklaard dat de Russen ook zorginstellingen aanvallen.

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 6, 2022

Uit Oekraïne komen beelden van het verzet tegen het Russische invasieleger. Er is onder meer te zien hoe een helikopter wordt neergehaald. De Oekraïense president Zelensky smeekt de wereld om militaire steun, waaronder het sturen van gevechtsvliegtuigen.

De creditcard maatschappijen Mastercard and Visa schorten hun dienstverlening in Rusland op. Het betekent dat Mastercard. kaarten die zijn uitgegeven door Russische banken niet meer werken. Met internationale kaarten van Mastercard kan geen geld meer opgenomen worden bij geldautomaten in Rusland. Visa staakt de betalingsmogelijkheden van Russische kaarten buiten Rusland en Visa-kaarten van Russische banken werken niet meer.

Ondertussen blijven ook in Rusland zelf burgers zich verzetten tegen de oorlog van Poetin. In 16 steden zijn mensen opgepakt die demonstreerden tegen het militair geweld.

Antiwar protest in Krasnoyarsk today. Source: Prospekt Mira pic.twitter.com/PStVFN0Td8 — Leonid Ragozin (@leonidragozin) March 6, 2022

Over de hele wereld vinden demonstraties tegen de oorlog plaats en om solidariteit met de Oekraïners te betuigen.

