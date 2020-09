Russen vergiftigden Navalny met zelfde zenuwgas als ex-spion Skripal

Poetin-criticus Aleksaj Navalny is met dezelfde stof vergiftigd als Sergej Skripal en zijn dochter. Duitse onderzoekers troffen novichok aan bij de Russische oppositiepoliticus die vorige maand plotseling onwel werd nadat hij op het vliegveld van Tomsk een kopje thee had gedronken.

Navalny raakte in coma, maar volgens de Russische artsen was er geen sprake van een vergiftiging. Met veel moeite slaagde de Duitse organisatie Cinema for Peace erin om de Russische activist over te brengen naar Duitsland. Daar stelden de artsen al snel vast dat Navalny wel degelijk was vergiftigd. Nu blijkt dat dat is gebeurd met het zenuwgas novichok.

De voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia werden in maart 2018 vergiftigd in Salisbury. De twee overleefden de aanslag. Uit onderzoek bleek dat medewerkers van de Russische geheime dienst de aanval hadden uitgevoerd.