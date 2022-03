Russisch leger beschiet en berooft Zwitserse journalist in Oekraïne

De Zwitserse journalist Guillaume Briquet is zondag aangevallen en beroofd door Russische militairen. Briquet reed in een auto waarop duidelijk leesbaar was dat hij journalist was. De auto werd onder vuur genomen en tot stilstand gedwongen. Vervolgens namen de militairen zijn papieren, geld, laptop en foto- en videoapparatuur in beslag. Dat heeft Briquet zelf laten weten en ook deelde hij een foto van zijn bebloede gezicht. De Oekraïense politie heeft foto’s gedeeld van de beschoten auto.

De aanval vond plaats in de buurt van Mykolaiv, in het zuiden van Oekraïne. Na de beschieting en de diefstal, mocht Briquet zijn weg vervolgen. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.