Russische aanval Kyiv in alle hevigheid uitgebarsten, woontoren geraakt

In de Oekraïense hoofdstad Kyiv (en niet Kiev) zijn de gevechten in alle hevigheid losgebarsten. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn bij Russische aanvallen zeker 35 gewonden gevallen, waaronder enkele kinderen. Dat heeft burgemeester Vitaly Klitschko gezegd. In het zuidwesten van de stad, vlakbij vliegveld Zjoeljany, is een appartementencomplex gebombardeerd. Voor zover bekend zijn alle inwoners daar levend uitgekomen.

⚡️Missile strikes an apartment building in Kyiv. After heavy fighting in the capital overnight, a residential apartment building not far from the Kyiv International Airport (Zhuliany) was struck by Russian missile attacks. There are no reported deaths. pic.twitter.com/8yau9qyEZ9 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

Klitschko heeft de inwoners van zijn stad gewaarschuwd zichzelf in veiligheid te brengen, omdat er in de straten tegen Russische militairen wordt gevochten. Wie niet de beschikking heeft over een schuilkelder, heeft het advies gekregen weg te blijven van ramen en balkons om niet geraakt te worden door rondvliegende kogels of brokken puin. In de buurt van een grote krachtcentrale in Kyiv zijn explosies waargenomen. Volgens de burgemeester proberen Russische eenheden de centrale over te nemen.

De Oekraïense minister van Volksgezondheid Liasjko heeft laten weten dat de Russische aanval inmiddels aan 198 Oekraïners het leven heeft gekost. Ook zijn er ten minste 1115 mensen gewond geraakt. Op sociale media gaat een filmpje viral van een Oekraïense man die inmiddels “Tank Man” wordt genoemd, naar de Chinese man die in 1989 een colonne tanks de weg versperde bij de Tiananmenprotesten. Op het filmpje uit Oekraïne is te zien hoe de man midden op de weg staat terwijl de Russische pantservoertuigen op hoge snelheid op hem af komen rijden.

✊🏻Українець кидається під ворожу техніку, щоб окупанти не проїхали pic.twitter.com/cZ29kknqhB — НВ (@tweetsNV) February 25, 2022

De Poolse minister van Binnenlandse Zaken meldt dat de afgelopen 24 uur ook zo’n 35.000 Oekraïners de grens over zijn gevlucht. Daarbij gaat het vooral om vrouwen, kinderen en oudere mannen. De Oekraïense regering heeft alle mannen tussen de 18 en 60 jaar oud opgeroepen mee te vechten. Op sociale media circuleren veel ooggetuigenverslagen hoe langs de grens jonge mannen door het Oekraïense legers uit de bussen met vluchtelingen worden gehaald, en worden teruggestuurd naar het front.

Nadat Nederland zijn ambassade eerder al uit veiligheidsoverwegingen had verhuisd van Kyiv naar Lviv, is nu al het ambassadepersoneel per direct overgebracht naar Jaroslaw in Polen, vlak over de grens met Oekraïne. Zaterdag lieten ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie) de Tweede Kamer weten tweehonderd Stinger luchtdoelraketten naar Oekraïne te sturen. Eerder werd al besloten tot het sturen van andere goederen, waaronder gevechtshelmen en scherfvesten, metaaldetectoren en scherpschuttersgeweren.

De Franse ambassadeur Etienne de Poncins is wel nog altijd in Kiev om waar mogelijk assistentie te kunnen verlenen. Eerder was het ook al de Franse ambassadeur in Afghanistan David Martinon, die in Kaboel bleef om tot het laatste moment te blijven helpen, terwijl op dat moment de meeste van zijn internationale collega’s al waren vertrokken.

Les équipes de @FranceenUkraine toujours au travail toujours à #Kiev et pleinement mobilisées au service des 🇫🇷 et en soutien à l'#Ukraine, 🇺🇦🇫🇷 #StandWithUkraine pic.twitter.com/EqO95cw4DC — Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 25, 2022

Eerder: Russische troepen vallen Kiev binnen na nacht van beschietingen