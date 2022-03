Russische ambassade: Mark Rutte gebruikt nazi-groet

Volgens de Russische ambassade in Nederland heeft premier Mark Rutte een nazi-groet gebruikt tijdens zijn toespraak aan het Oekraïense volk donderdag. Dat schrijft de ambassade op Twitter. Tijdens die toespraak gebruikte Rutte de Oekraïense leus “Slava Ukraine”, oftewel “Glorie aan Oekraïne. Dat is bepaald geen nazi-groet. Wel probeert Rusland al ruim honderd jaar de nationalistische leus in het verdomhoekje te drukken.

.@MinPres

Please bear in mind, that «Slava Ukraini» (Glory to Ukraine) is a salute adopted by #Ukrainian Nazi collaborators during the #WWI, based on the infamous "Heil…" slogan.

Many of the collaborators are guilty of odious war crimes. pic.twitter.com/UQ02HSv894 — Russian Embassy in NL🇷🇺🇳🇱 (@rusembassynl) March 4, 2022

De leus dook als eerste op tijdens de Oekraïense onafhankelijkheidsoorlog die woedde van 1917 tot 1921. In de jaren 30 van de vorige eeuw werd hij veel gebruikt door een verscheidenheid aan nationalistische groeperingen, tijdens de Koude Oorlog veelal door Oekraïeners die zich in het Westen bevonden en zich tegen het Sovjet-regime keerden. Binnen de Sovjet-Unie was de leus verboden, maar dat regime kon niet verhinderen dat Slava Ukraina opnieuw populair werd in Oekraïne toen dat land zich in de jaren 90 onafhankelijk verklaarde van diezelfde Sovjet-Unie. Sinds Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim aanviel en bezette, wordt het Slava Ukraina opnieuw veel gebruikt. En opnieuw probeert Rusland uit alle macht te verhinderen dat de kreet aan populariteit wint, bijvoorbeeld door de premier van Nederland te beschuldigen van nazi-sympathieën.

Een van de door Rusland gebruikte propagandatactieken om de aanval op Oekraïne goed te praten, is dat het land een extreemrechtse regering zou hebben. Vladimir Poetin spreekt herhaaldelijk over “de denazificatie van Oekraïne”. De Oekraïense president Zelensky komt uit een Joodse familie. Meerdere familieleden van Zelensky werden door de nazi’s vermoord tijdens de Holocaust.