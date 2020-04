Russische ‘diplomaat’ met gif naar Tsjechië, Praagse burgemeester beveiligd

De burgemeester van Praag, Zdeněk Hřib, heeft sinds enkele weken politiebescherming. Tsjechische autoriteiten vrezen dat Hřib het doelwit kan worden van vergiftiging door een Russische geheimagent. Ook een andere Tsjechische politicus, Ondřej Kolář, wordt extra beschermd.

Volgens het Tsjechische weekblad Respekt is er drie weken geleden een man met een Russische diplomatiek paspoort het land binnengekomen die een koffer met het dodelijke gif ricine bij zich had. De man werd direct naar de Russische ambassade gebracht. Respekt baseert zich op Tsjechische inlichtingenbronnen.

THREAD: Three weeks ago, a Russian intelligence operative flew to Prague. He was driven directly from the Prague airport by a Russia diplomatic car to the Russian Embassy in Prague, carrying a suitcase with „ricin“ poison,according to Czech intelligence sources, @okundra reports — Jakub Janda (@_JakubJanda) April 26, 2020

Hřib heeft zich positief uitgelaten over het plan om het plein waar de Russische ambassade is gevestigd, te vernoemen naar de in 2015 vermoorde Russische oppositiepoliticus Boris Nemtsov. Kolář speelde een belangrijke rol bij het verwijderen van een standbeeld uit de Sovjettijd. Hij wordt daarom al langer met de dood bedreigd.

Rusland heeft in het verleden verscheidene malen mensen op buitenlands grondgebied vergiftigd. In 2006 overleed de voormalige FSB-spion Alexander Litvinenko nadat hij was vergiftigd met het radioactieve polonium-210. Dubbelagent Sergei Skripal en zijn dochter Yulia werden in 2018 vergiftigd met novichok. Zij overleefden de aanslag. Dat gold ook voor een Britse politieagent die met het gif in contact was gekomen.

