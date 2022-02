Russische economie raakt zwaar beschadigd, roebel stort in

De roebel, de Russische munteenheid, heeft op maandagochtend meer dan 20 procent van zijn waarde verloren. De koers is gedaald tot onder een eurocent. De Russische Centrale Bank kan nauwelijks iets tegen de koersval ondernemen omdat de Europese Unie en bondgenoten de tegoeden van Rusland hebben bevroren. De bank heeft de rente daarom in allerijl meer dan verdubbeld naar 20 procent. De koersdaling is rampzalig voor de Russische bevolking die de eigen financiële reserves ziet verdampen. Moskou heeft de handel in aandelen stilgelegd om te voorkomen dat de beurs crasht.

Drie Russische banken in Europa staan op omvallen, zo valt op te maken uit een waarschuwing van de Europese Centrale Bank (ECB). De grote Russische Sberbank Europe AG in Oostenrijk en twee dochterbanken in Kroatië en Slovenië kunnen niet meer aan hun verplichtingen voldoen en gaan waarschijnlijk failliet. De banken worden leeg getrokken door cliënten die in allerijl hun tegoeden in veiligheid proberen te brengen, meldt de NOS.

Wit-Rusland bereidt ondertussen de plaatsing van Russische kernwapens op het eigen grondgebied voor. Om aan die wens van Moskou te voldoen moest officieel eerst de Grondwet aangepast worden. Dat gebeurde dit keer via een zogenaamd referendum, dat alom wordt gezien als een schijnvertoning.

Het Oekraïense leger zegt op Facebook dat het de hoofdstad Kyiv onder controle heeft. “Alle pogingen van de Russische bezettingstroepen om het doel te bereiken mislukten. Colonnes met uitrusting van de bezetter werden vernield. De vijand leed aanzienlijke personele verliezen. Russische troepen zijn gedemoraliseerd en uitgeput. We hebben laten zien dat we weten hoe we ons huis kunnen beschermen tegen ongenode gasten”, aldus de commandant van de landstrijdkrachten van Oekraïne kolonel-generaal Oleksandr Syrsky. Rusland claimt wel twee zuidelijke steden te hebben veroverd, schrijft NRC.

Ondertussen schieten Nederlanders door de oorlog getroffen Oekraïners financieel te hulp. Een actie om geld in te zamelen voor gestrande Oekraïnse vrachtwagenchauffeurs heeft in een paar dagen tijd ruim 120.000 euro opgeleverd, meldt RTV Utrecht. Het streefbedrag was 5000 euro. “Veel meer dan we ooit bedacht hadden.” Er zitten naar schatting zo’n 5000 chauffeurs vast op de internationale routes in Europa.

De Hermitage in Amsterdam, dat een grote Russische kunstcollectie herbergt, heeft zich uitgesproken tegen de invasie van Oekraïne. Het museum aan de Amstel is een dependance van het gelijknamige museum in Sint-Petersburg. “We veroordelen deze ten zeerste. We herkennen ons in de verklaringen van de Nederlandse regering. We volgen het nieuws op de voet.”

De Oekraïense toptennisster Elina Svitolina doneert het prijzengeld dat ze bij elkaar speelt op WTA-toernooien in Mexico en de Verenigde Staten aan het leger in Oekraïne. Dat heeft ze bekend gemaakt op Twitter.

Ierland, dat geen lid is van de NAVO maar wel van de Europese Unie, gaat geen dodelijke wapens leveren aan Oekraïne. Het land kiest voor het sturen van beschermende middelen als helmen. Voor landen die bezwaar hebben tegen de levering van dodelijke wapens heeft de EU uitzonderingen mogelijk gemaakt. Ierland staat wel volledig achter het EU-beleid en ziet dat Europa de juiste keuzes maakt, aldus de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney.

Terwijl honderdduizenden Oekraïners op de vlucht zijn geslagen voor het geweld is er ook sprake van een omgekeerde stroming. Expats keren massaal terug naar het land om bij familie te zijn en deel te nemen aan de strijd tegen het Russische invasieleger.

Een aanval van het Russische invasieleger op de Oost-Oekraïense stad Charkov heeft tientallen mensen het leven gekost. Dat meldt onder meer de NOS. Een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken verklaart op Facebook: “Charkov is zojuist aangevallen met raketten. Tientallen doden en honderden gewonden. De hele wereld moet dit zien. Dood aan de bezetters.” Op beelden is te zien dat slachtoffers op straat liggen. RTL-correspondent Jeroen Akkermans vermoed dat de Russen gebruik maken van clusterbommen.

Ik vrees dat dit clusterbommen in Kharkiv (Oost-Oekraïne) zijn. #damn https://t.co/FtSuQFdBzn — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 28, 2022

