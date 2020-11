Russische kerk steunt totaal verbod op cartoons die spotten met religie

Alle cartoons die gelovigen kwetsen maeten verboden worden. Dat heeft een geestelijk leider van de Russisch Orthodoxe kerk verklaard in reactie op de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Volgens de uit Canada afkomstige metropoliet Hilarion is het op beledigende wijze afbeelden van de grondleggers van religies “geen uiting van vrije meningsuiting maar van religieuze intolerantie.” De christelijk herder is van mening dat alle landen ter wereld, ook die in West-Europa, cartoons moeten verbieden waarop Mohammed te zien is en zo ook cartoons die woede, confrontatie en gekwetstheid losmaken in enige religieuze groepering. Dat schrijft The Moscow Times.

Eerder vielen prominente Russische figuren al de Franse president Macron aan omdat hij opkomt voor het recht om religie te bespotten. In Moskou werd door tientallen jongeren tegen Macron gedemonstreerd. Volgens de geestelijke “moeten we begrijpen dat dit soort karikaturen die gepubliceerd, verspreid en aan schoolkinderen getoond worden echt de gevoelens van miljoenen moslims kwetsen. Daarom moeten ze verboden worden.”

Een Russische islamitisch leider heeft er bij Poetin op aangedrongen dat Rusland het initiatief neemt voor “een wereldwijde wet tegen het beledigen van gelovigen”. Poetin noemde dat “een echt goed voorstel” en zei zich niet te kunnen voorstellen dat iemand er bezwaar tegen zou hebben. Het Kremlin heeft eerder al verklaard dat een publicatie als Charlie Hebdo in Rusland nooit zou mogen verschijnen.

Rusland treedt hard op tegen godslastering na het protest van de feministische punkers van Pussy Riot in een kathedraal in 2012. Het duo werd tot 2 jaar straflamp veroordeeld maar een jaar later vervroegd vrijgelaten.

