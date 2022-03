Russische militairen schieten Amerikaanse journalist dood in Oekraïne

In Oekraïne is een Amerikaanse journalist gedood door Russische militairen. Brent Renaud deed samen met een collega verslag van de situatie in de stad Irpin, vlakbij Kiev, toen ze onder vuur werden genomen. Renaud werd daarbij in zijn nek geraakt en stierf ter plaatse. Zijn collega, de eveneens Amerikaanse fotograaf Juan Arredondo raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Collega-verslaggever Jane Ferguson van PBS Newshour was in de buurt toen het gebeurde. Op Twitter schreef ze:

Zojuist de plek verlaten waar het lichaam van de Amerikaanse journalist Brent Renaud langs de weg onder een laken ligt. Oekraïense artsen konden niets meer doen om hem te helpen. Woedende Oekraïense politieagent: ‘Vertel dit aan Amerika, aan de wereld, wat ze een journalist hebben aangedaan hebben’.

Just left roadside spot near Irpin where body of American journalist Brent Renaud lay under a blanket. Ukranian medics could do nothing to help him by that stage. Outraged Ukranian police officer: “Tell America, tell the world, what they did to a journalist.” — Jane Ferguson (@JaneFerguson5) March 13, 2022

De Italiaanse journalist Annalisa Camilli heeft een video gedeeld waarop fotograaf Juan Arredondo te zien is op een ziekenhuistafel. Hij vertelt wat er gebeurde:

🔴🔴 Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58 — annalisa camilli (@annalisacamilli) March 13, 2022

De 51-jarige Renaud was werkzaam voor meerdere media, waaronder PBS, The New York Times en NBC. Samen met zijn broer deed hij veelvuldig verslag van de oorlogen in Irak en Afghanistan, de aardbeving in Haïti, de opstanden in Egypte en Libië en het kartelgeweld in Mexico.

Foto: Twitter