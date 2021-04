Russische oplichters gebruikten schmink, geen deepfake

De Russische bedrieger die zich vorige week in een videogesprek met Nederlandse Kamerleden voordeed als een medewerker van de oppositie-activist Aleksej Navalny, heeft gewoon gebruikgemaakt van een vermomming. Dat meldt Raam op Rusland.

Aanvankelijk werd er rekening mee gehouden dat het Russische oplichtersduo Lexus en Vovan deepfake-technologie gebruikte. Zo zou het gezicht van Navalny-medewerker Leonid Volkov real-time over dat van iemand anders heen worden gelegd.

“Ik kan ondubbelzinnig zeggen dat er absoluut geen gebruik is gemaakt van deepfake. De technologie om zulke dingen live online te doen bestaat niet. Deepfakes zijn verzinsels van krankzinnige parlementsleden en Volkov”, zegt Vovan.

De twee, die om de haverklap tegenstanders van het Kremlin voor aap proberen te zetten, hebben de nep-Volkov de afgelopen weken verscheidene malen ingezet. Zo leidden ze Letse tv-journalisten om de tuin en spraken ze met parlementariërs uit Oekraïne en de drie Baltische staten.

In februari deden zij zich in een telefoongesprek met de secretaris-generaal van Amnesty International ook al voor als Volkov. Dat was kort nadat de mensenrechtenorganisatie had besloten om Navalny niet langer als gewetensgevangene te classificeren – een besluit waarop veel kritiek kwam.

