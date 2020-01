Russische ouders woest om verkoop transgenderpop

De verkoop van een transgenderpop heeft bij inwoners van de Siberische stad Novosibirsk in Rusland tot veel verontwaardiging geleid. De pop, gekleed in een rood jurkje, met lang blond haar en voorzien van een penis werd gespot in de speelgoedwinkel Planet Of Toys. Het uiterlijk van het progressieve popje leidde op social media tot gemengde reacties.

Veel Twitteraars vinden het onnodig om kinderen dit soort speelgoed te geven. Eén iemand schreef: “Is het goed om dergelijk speelgoed voor kinderen te produceren?”. Een andere Twitteraar suggereerde: “Het enige wat ze moeten doen is een medische gereedschapskist kopen en het kind kan leren hoe hij moet amputeren.”

World’s first transgender children’s doll with penis underneath women’s clothes spotted on sale in toy store – The Sun https://t.co/YlxFoJZsqS — Aatu Aseenkätkijä (@AAseenkatkija) January 16, 2020

Mattel lanceerde in september 2019 al een lijn van genderinclusieve poppen, genaamd “Creatable World”. Het uitgangspunt was om speelgoed te creëren dat vrij is van alle geslachtsnormen.

“We zien deze lijn als een kans voor ons een dialoog te openen over waar poppen voor zijn en voor wie poppen zijn,” zei Kim Culmone, senior vice president van Mattel Fashion Doll Design. “En nu de wereld het positieve impact van inclusiviteit begint in te zien, is het hoog tijd om een poppenlijn te lanceren zonder labels en zonder regels voor kinderen.”

De lijn bestaat uit zes verschillende poppenkits en zijn verkrijgbaar in verschillende huidtinten. Elke kit heeft één pop, twee kapselopties (een langere, een kortere) en diverse kledingsetjes.