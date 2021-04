Russische politie opent onderzoek naar feministische songfestival-inzending

Geen video? Klik hier.

Onder druk van conservatieve krachten in de politie van Moskou een onderzoek gestart naar ‘Russian Woman’, het nummer dat meedingt in het Eurovisie songfestival te Rotterdam. Een krant van oud-militairen stelt dat het feministische lied “aanzet tot haat”, meldt de Moscow Times. Het lied van zangeres Manizha stelt seksistische stereotyperingen aan de kaak en roept op vrouwelijke zelfstandigheid en machtsbewustzijn.

De krant Veteranskiye Vesti die de autoriteiten opriep tot vervolging van het lied noemt het een “walgelijke belediging en vernedering van de Russische vrouwelijke waardigheid”. Een onderzoeksafdeling van de Moskouse politie gaat bekijken of het nummer haatzaaiende elementen bevat. Vorige week uitte de voorzitter van de Federatieraad, Valentina Matviejenko, ook al kritiek op het nummer. Ze noemde de tekst “een hoop onzin” en vroeg zich af waarom het nummer als officiële inzending geselecteerd was.

De 29-jarige Manizha, geboren in Tadzjikistan, zegt dat het lied laat zien hoe de identiteit van vrouwen door de generaties heen veranderd is. In mei voert ze het nummer uit in Rotterdam. Vorige week vertelde ze tegenover de BBC over de haat die haar ten deel omdat ze haar steun betuigde aan de vrouwenbeweging, LHBT en migranten.



De Engelstalige vertaling van het nummer Russian Woman:

Fields, fields, fields

I’m so small

Fields, fields, fields

I’m too small

How do you cross a field through the fire?

How do you cross the field when you’re alone?

Heeeey?

Should I wait for a helpful hand?

What?

Who will reach out for me, girls?

For ages now

From night till dawn

From the deepest of the night

We are waiting for a ship

A sailing ship

Waiting very much

From night till dawn

Waiting for a ship

Waiting for a ship

But what’s the wait?

Stand up, let’s go!

Every Russian woman

needs to know

You strong enough to bounce against the wall

What’s the rattling about?

Hey, beauty!

Are you waiting for your prince?

Hey, beauty!

You’re 30!

Hello? Where are your kids?

You are cute overall

But should lose some weight

Wear something longer

Wear something shorter

Oh you grew up without a father?

You should do what you don’t want to

You sure you don’t want to?

Don’t want to?

You SHOULD!

Listen up, really!

We’re not a flock

Hey, crows, shoo!

Leave me alone (give me a break)

Now learn it by heart:

I don’t blame you for one bit

But I just love myself more

They just fight, always fight

Go round and round to just fight

But never pray

Boy without a father

Girl with no dad

But this broken family

Can’t break me