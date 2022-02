Russische troepen vallen Kiev binnen na nacht van beschietingen

Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad bestookt met raketten. Vrijdagochtend hebben Russische troepen de stadsgrens overschreden, dat meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. De stadsbevolking heeft de nacht in schuilkelders doorgebracht.

Op de eerste dag van de oorlog zijn aan Oekraïense zijde 137 burgers en militairen omgekomen. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt.

Onder de burgers van Kiev zijn donderdag 10.000 geweren uitgedeeld om de stad te verdedigen tegen de Russische invasie. Inmiddels krijgen burgers instructies om molotiv-cocktails te maken.

Op schokkende beelden is te zien dat een Russische tank in Kiev een passerende personenauto verplettert. De inzittende zou gered zijn.

12:10

Oekraïense militairen bieden weerstand tegen de overmacht van het Russische leger. Op sociale media gaat een audio-clip rond van 13 militairen gestationeerd op het eiland Zmiinyi die van een Russische oorlogsschip de opdracht krijgen zich over te geven. Ze antwoorden met ‘go fuck yourself’. Daarop worden ze door de Russische bezetter alle dertien om het leven gebracht.

❌Russian forces have captured Zmiinyi Island in the Black Sea, also known as Snake Island.

An audio recording revealed the last words Ukrainian soldiers said to the Russian warship which demanded their surrender👇https://t.co/UnYD3X4TpC pic.twitter.com/KJYI5XkpVw

— The Telegraph (@Telegraph) February 25, 2022