Rutte al wekenlang op de hoogte van nieuwe lobbybaan Van Nieuwenhuizen

Demissionair premier Mark Rutte was al wekenlang op de hoogte dat zijn VVD-collega Cora van Nieuwenhuizen de overstap zou maken van minister van Infrastructuur en Waterstaat, naar lobbyclub Energie-Nederland. Dat meldt de NOS. Daardoor vragen zowel Kamerleden als staatsrechtexperts zich nu af: hoe kan het dat Van Nieuwenhuizen niet per direct moest opstappen?

Het grote pijnpunt is dat Van Nieuwenhuizen wekenlang deel uitmaakte van de ministerraad en bij alle belangrijke kabinetsbesprekingen aanwezig was, terwijl ze al wist dat ze als lobbyist aan de slag zou gaan. Net als Rutte, blijkt nu, die desondanks toestond dat Van Nieuwenhuizen de beschikking had over gevoelige informatie en beleidsplannen, ook die met de energiesector te maken hebben.

Woensdag werd Rutte door een groot deel van de Tweede Kamer ferm aangesproken op de dubieuze overstap van Van Nieuwenhuizen. Nadat haar eigen ministerie eerder nog had gezegd geen problemen te zien in de transfer, kondigde Rutte in het debat aan dat er alsnog een afkoelperiode voor Van Nieuwenhuizen geldt. Die houdt in dat ze gedurende twee jaar geen contact mag opnemen met ambtenaren van haar oude ministerie. Die afkoelperiode zegt evenwel niets over haar contact met andere ministeries of bewindslieden, en ook kan de hoogste ambtenaar op Infrastructuur en Waterstaat besluiten een uitzondering te maken voor Van Nieuwenhuizen.

Wat Rutte daarnaast nog zei in het debat, in antwoord op vragen van Denk, is dat hij op 23 juli op de hoogte gesteld werd van de nieuwe baan van Van Nieuwenhuizen en dat ze die pas zou bekleden wanneer het kabinet stopte: ‘Uiteindelijk was de conclusie: die baan aanvaarden betekent meteen stoppen. En dat is zoals u weet eind augustus gebeurd.’ Onder meer de SP laat nu bij monde van Kamerlid Renske Leijten weten dat die uitleg van de premier niet klopt, ze had de baan immers al geaccepteerd en toch kon ze nog wekenlang aanblijven. Ook oud-Kamervoorzitter en nu PvdA-Kamerlid Khadija Arib heeft Kamervragen gesteld. Daarin wil ze onder andere weten wat demissionair premier Rutte gedaan heeft om gevoelige informatie weg te houden van lobbyist Van Nieuwenhuizen.