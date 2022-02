Rutte biedt ‘diepe excuses’ aan voor extreem geweld in Indonesië

Premier Mark Rutte biedt ‘diepe excuses’ aan de bevolking van Indonesië aan, vanwege het structurele, excessieve geweld dat de Nederlandse krijgsmacht tegen hen gebruikte tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1950. Rutte doet dat naar aanleiding van een rapport dat onderzoek deed naar de wreedheden. Woensdag werd al bekend wat in het conceptrapport stond.

In zijn reactie op het donderdag verschenen rapport erkent Rutte dat de schuld voor het extreme geweld niet zozeer bij individuele militairen ligt, maar bij de instanties die dat geweld mogelijk maakten. Dat zijn naast de krijgsmacht en de juridische macht, ook het parlement en de Nederlandse regering. Uit het rapport blijkt dat binnen politiek Den Haag veel meer mensen van de wreedheden in Indonesië op de hoogte waren dan tot nu toe bekend was, maar dat er op grote schaal werd weggekeken.

Volgens Rutte zijn de bevindingen in het rapport Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 ‘hard maar onontkoombaar’. In het rapport wordt de bewering van meerdere opeenvolgende regeringen onderuit geveegd dat het geweld juist niet structureel was. Het rapport maakt melding van buitenrechtelijke executies, brandstichting en marteling. Ook waren er buitensporige bombardementen en luchtaanvallen. Dit waren geen uitzonderingen, maar beleid dat tot in de top van de Nederlandse overheid bekend was. Rutte: