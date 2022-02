Rutte die al jaren verdeeldheid zaait, wil nu verbroedering

Mark Rutte – de man die als staatssecretaris werd veroordeeld wegens discriminatie, die voor zijn eerste kabinet waar “rechts Nederland zijn vingers bij kon aflikken” in zee ging met de racistische PVV, die aan het hoofd staat van een partij die mensen die zich zorgen maken over de uitstoot van broeikasgassen jarenlang heeft weggezet als ‘klimaatdrammers’, die zijn hele politieke carrière een keihard anti-fraudebeleid voorstond waardoor uiteindelijk de levens van de toeslagenouders en hun kinderen vernield werden, die man dus – doet een oproep tot verbroedering. Want Rutte vindt dat discussies over corona te fel worden gevoerd, zegt hij in een interview met het AD.

In de gesprekken thuis zijn de gepolariseerde standpunten doorgesijpeld. Alsof het niet meer mogelijk is te praten over een QR-code, een booster of een vaccin, zonder dat het leidt tot heftige conflicten. Nederland heeft altijd stevig gediscussieerd. We kennen geen hiërarchie. We zijn direct. Maar de ondertoon was er altijd een met zelfspot, goed naar de ander luisteren…

Rutte hoopt dat de rust weer een beetje terugkeert, nu “de oorzaak van de ellende, het virus, lijkt te verdwijnen” (factcheck: volgens deskundigen zal het virus nooit meer verdwijnen). De verantwoordelijkheid voor de terugkeer naar normale omgangsvormen legt de premier als een echte leider neer bij de samenleving. “Ik kan dat niet oplossen, maar ik kan alleen maar hopen en ertoe oproepen dat we onze volksaard terugvinden.”

En zo trekt Rutte in het AD-interview weer zijn bekende trukendoos open. Hij liegt (“Ik heb vrienden die na de 30ste persconferentie vroegen: ‘goh, doe jij nog weleens een persconferentie?’ Die hadden er 29 gemist.”), hij roept om de haverklap dat Nederland een “gaaf land” is en hij presenteert zich als een hele gewone man die ook maar toevallig premier is geworden (“Ik ben gewoon Mark voor iedereen”, “Ik mis ook dat ik bij De Toppers niet weer naast Halbe Zijlstra kon gaan staan in zo’n foute outfit”).

Vragen naar de rol die hij zelf heeft gespeeld bij de polarisatie gaat Rutte weer op de hem bekende wijze uit de weg. Ja, er ligt een kritisch rapport van de OVV, maar daar zegt hij nog even niets over, want er komt later nog een reactie van het kabinet.

En anders dan Sigrid Kaag en Hugo de Jonge die hard uithaalden naar politici die tijdens de crisis olie op het vuur gooiden door complottheorieën te verspreiden, praat Rutte ook nu met meel in de mond over Forum. Over het verband tussen het gehits van Forum en de bedreiger van Kaag die kort voor zijn actie in een video nog enthousiast sprak over de FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren, zegt hij: “Ik kan die link niet bewijzen.”