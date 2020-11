Francisco van Jole wist niet wat hij hoorde tijdens de persconferentie. Premier Rutte verklaarde dat de routekaart ter bestrijding van het virus slechts één richting uit werkt. Dat wil volgens de premier zeggen dat de routekaart alleen aangeeft hoe de verzwaring van de maatregelen werkt en niets zegt over het terugdraaien van maatregelen als het virus wordt teruggedrongen. “Ik dacht heb ik dat nou altijd verkeerd begrepen? Dus ik ben in de Kamerdebatten gaan zoeken en dan zie je dat hij bijvoorbeeld 28 oktober echt iets heel anders zegt. Dat kan ook niet anders want de routekaart is juist bedoeld om aan te geven welke maatregelen worden genomen om het virus terug te dringen als het aantal besmettingen oploopt. Dus wat je moet doen om terug te keren naar een lager niveau.” Van Jole noemt het een typisch voorbeeld van hoe Rutte kan bluffen en spreekt van de Ruttekaart.

Parlementair journalist Peter Kee beaamt dat Rutte zich vaker met bluf uit situaties redt. “Ben benieuwd op de Kamer dit oppikt in het debat met Rutte.”

Daarna clashen de twee commentatoren als vanouds. Van Jole begint over de opmerkelijke campagne die er gevoerd wordt voor Sigrid Kaag. “Zogenaamd spontaan vanuit de bevolking. Wat de Amerikanen een grassroots campagne noemen. Maar NRC onthult dat D66 er toch achter zit. Dan heet dat anders: astroturf, naar het Amerikaanse woord voor kunstgras. En dat is een vorm van misleiding.”

Kee gaat er fel tegenin. Hij heeft contact gezocht met de initiatiefnemers, een gemeenteraadslid van D66 en die bezweert dat het een onafhankelijke campagne is. Die wel deels betaald wordt door D66. Volgens Van Jole is dat typisch een geval van astroturfing. “En nu ontstaat er een rare situatie want astroturfing is een vorm van fake news. Laat nu net minister Ollongren hebben voorgesteld dat de overheid een register gaat aanleggen van fake news. Dat betekent dat ze de campagne voor Kaag daarin moet opnemen.”

Van Jole constateert verder dat er nog iets raars met de campagne is. “Ik dacht eerst dat het werk van haar tegenstanders was. Ze verspreiden een foto met Kaag die zich uitspreekt tegen de Lesbos-deal. Dat is al lastig want dat is kabinetsbeleid. Maar op die foto zie je Kaag lachend op een strand staan. Wie verzint zoiets? Is dat het strand van Lesbos waar de kinderen van vluchtelingen aanspoelen?”

Parlementair journalist Kee wuift dat weg. Hij beschuldigt Van Jole zelfs van seksisme. “Dit zou je van een man nooit gezegd hebben.” Van Jole werpt hem slechts een enigszins verbijsterde blik toe.