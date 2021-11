Rutte en Griekse premier in het nauw door spijkerharde vragen over pushbacks

Demissionair premier Mark Rutte is op rondreis door Griekenland, Albanië en Noord-Macedonië, waar hij onder meer de relaties tussen die landen en Nederland bespreekt. Dinsdag deed Rutte eerst Griekenland aan, waar hij in gesprek ging met de Griekse minister-president Kyriakos Mitsotakis. Aanwezig tijdens de persconferentie was de Nederlandse journaliste Ingeborg Beugel die zich vanaf de Griekse eilanden hard maakt voor het lot van vluchtelingen op de Griekse eilanden. Ze kwam direct op ramkoers met zowel Mitsotakis als Rutte.

Beugel had geen enkel geduld voor het zoveelste omfloerste politieke praatje en wilde weten hoe Mitsotakis de illegale pushbacks verantwoord. Inmiddels is uit beeldmateriaal en vele getuigenverklaringen bekend dat de Griekse kustwacht zich op grote schaal schuldig maakt aan het mishandelen en terugduwen van vluchtelingen naar open zee, waar ze als ze geluk hebben door de Turkse kustwacht worden gered. De Griekse overheid ontkent dit nog altijd, en dus vraagt Beugel de Griekse premier om te stoppen met liegen en te stoppen met het beledigen van de intelligentie van journalisten wereldwijd.

draadje met fragmenten. kijk, luister en zie vooral een groot schandaal dat de twee heren in hun antwoord op @IBeugel niet alleen draaien, maar vooral glashard staan te liegen. dát is pas insulting, @MinPres ! pic.twitter.com/rOnWzvAKqF — TINKEBELL. (@looovetinkebell) November 10, 2021

Mitsotakis op zijn beurt kan de directheid van Beugel allerminst waarderen. Na nog even te zeggen bekend te zijn met de Nederlandse directheid, bijt hij fel van zich af en antwoord dat de Griekse overheid al sinds het begin van de vluchtelingencrisis met man en macht werkt aan goede opvang. Volgens de premier kan het land de toestroom niet aan en zijn er mede daarom afspraken gemaakt met Turkije, waar de vluchtelingen volgens hem een goed en veilig verblijf hebben. Ook kritiek op het nieuwe vluchtelingenkamp Samos kan Mitsotakis niet waarderen. Hoewel artsen, mensenrechtenactivisten en vluchtelingen zelf het kamp omschrijven als een soort concentratiekamp, houdt de Griekse premier bij hoog en laag vol dat het om een veilige en schone faciliteit gaat. De gemoederen lopen hoog op wanneer Mitsotakis Beugel toebijt dat ze helemaal niet op Samos is geweest, iets wat Beugel tegenspreekt.

Als laatste mag ook Rutte nog reageren op de vraag wat volgens hem de sancties moeten zijn tegen Griekenland voor de pushbacks, maar ook tegen Nederland voor het toestaan ervan:

deel twee. op de tenen getrapte heren die het absoluut niet kunnen hebben dat ze worden aangesproken op bewezen pushback. massa moorden uit onze naam aan de grens van ons europa. pic.twitter.com/TFbOxHSv1P — TINKEBELL. (@looovetinkebell) November 10, 2021

tot slot onze eigen liegende en draaiende @MinPres

wát een schandalige vertoning.

hier wederom blootgelegd door @IBeugel pic.twitter.com/dP3cLbgrzN — TINKEBELL. (@looovetinkebell) November 10, 2021