Rutte: Europees coronapaspoort wellicht pas in augustus beschikbaar

Premier Rutte heeft verklaard dat de pas waarmee Europeanen binnen de Unie moeten kunnen reizen misschien pas aan het einde van de zomer beschikbaar komt. Op een EU-top in Portugal is besloten dat de pas op 21 juni operationeel worden. De lidstaten hebben daarna zes weken de tijd om het systeem in te voeren.

De NOS schrijft:

Premier Rutte: “Natuurlijk gaan we proberen om die periode zo kort mogelijk te houden. Ik kan me zo voorstellen dat andere landen er belang bij hebben om dat ook proberen, maar op zich hebben ze zes weken de tijd. En dan moet die datum van 21 juni ook nog gehaald worden, anders wordt het allemaal nog weer later.” Hij spreekt van een belofte, een streefdatum, afhankelijk van de discussie in Europa. Zo is het de vraag hoe er moet worden omgegaan met landen die inwoners gevaccineerd hebben met het Russische Spoetnik-vaccin. En verder is nog niet duidelijk hoe lang iemand immuun is die de ziekte heeft doorgemaakt. Over deze zaken moeten de lidstaten het voor 21 juni over eens worden. Tegen die tijd is het systeem volgens de Europese Commissie ook technisch gemaakt en getest. Op 25 mei staat weer een Europese top gepland waar deze zaken aan de orde komen.

Rutte zegt niet te kunnen garanderen dat de pas in Nederland op tijd wordt ingevoerd. Augustus is voor veel Nederlanders te laat om nog van de pas gebruik te kunnen maken voor hun zomervakantie.

Geen video? Klik hier.

De top in Porto is de eerste sinds de uitbraak van corona en handelde over sociale zekerheid voor de inwoners van de EU in de tijd na corona. Rutte was als een van de weinige regeringsleiders niet fysiek aanwezig. De bijeenkomst had onder meer tot doel te voorkomen dat lagere inkomens en werknemers de dupe worden van de coronacrisis, digitalisering en nieuw groen beleid. Zo werd het recht op levenslang leren besproken met mogelijkheden tot omscholing voor werknemers die overbodig worden. Het gaat er van uit dat een opleiding in de jeugdjaren niet meer voldoende is om een heel leven op de arbeidsmarkt mee te komen. Het plan heeft de steun van de belangrijkste vakbonden in Europa. Bij sommige lidstaten bestaat wel weerstand om Europa meer zeggen schap te geven over sociale zekerheid.

De bijeenkomst was georganiseerd door de sociaaldemocratische premier van Portugal António Costa die het onderwerp van sociale zekerheid bij de EU agendeerde. Zo is het de bedoeling in 2030 een werkgelegenheidsdeelname van 78 procent van de volwassenen in de Unie te bereiken, armoede tegen te gaan bij met name kinderen, het loonverschil tussen mannen en vrouwen te dichten en de landelijke sociale zekerheidssystemen te versterken.

Geen video? Klik hier.

cc-foto: Alde party