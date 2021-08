Rutte: ‘Gevaccineerde vakantiegangers verzocht zich bij thuiskomst te testen’

Geen video? Klik hier.

“Willen we de situatie houden zoals die is, is testen ontzettend belangrijk en zelftesten ook. Dus ik breng nog een keer onder de aandacht hoe belangrijk het is dat als je terugkeert van vakantie, om de eerste keer dat je weer echt onder de mensen komt, ook als je gevaccineerd bent, ook als je het virus al een keer hebt doorgemaakt om toch een zelftest te doen.” De demissionaire premier wees er op dat ook gevaccineerden en geïmmuniseerde personen besmettelijk kunnen zijn voor anderen. Het gaat om een verzoek een test af te nemen, het is geen plicht.

Vakantiegangers wordt verzocht om op de tweede en vijfde na hun terugkeer een zelftest te doen of naar de ggd te gaan. Reizigers die uit gele gebieden komen moeten nog aanvullende maatregelen nemen. “Als we dat allemaal doen, naast de andere maatregelen, kunnen we het virus onder controle houden”, aldus Rutte tijdens een ‘persmoment’.

Alle Nederlandse huishoudens ontvangen vanaf dinsdag een brief met een code waarmee ze gratis twee thuistesten kunnen bestellen. Volgens Rutte is dat een ‘bewustwordingscampagne’, daarom is het volgens de demissionaire premier niet relevant dat de testen voor veel mensen te laat arriveren. Het is zo benadrukt Rutte de eigen verantwoordelijkheid van de burger om zich te laten testen. Mensen met weinig geld kunnen dat bijvoorbeeld via de voedselbank doen. De testen worden 10 dagen na aanvraag ontvangen.

Het kabinet is geen voorstander van de vaccinatieplicht. Volgens Rutte “hebben wij als licht anarchistisch land geen behoefte aan een prekende overheid”. Hij wijst op de hoge vaccinatiegraad en zegt dat het aan de rechter is om te bepalen of bedrijven legaal een vaccinatieplicht voor werknemers willen doorvoeren. Hij voegt er aan toe dat het standpunt geldt “voor dit moment”. Hij zegt dat het kabinet geen voorwaarden of omstandigheden in kaart heeft gebracht om te bepalen wanneer er eventueel zou moeten worden overgegaan tot een plicht.