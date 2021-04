Rutte, Hoekstra en Koolmees ergerden zich aan kritische Kamerleden

Het kabinet heeft maandagavond de notulen van verscheidene ministerraden openbaar gemaakt via de site van de Rijksoverheid. Daaruit blijkt onder meer dat minister Wouter Koolmees zich ergerde aan CDA-Kamerlid “activistische Kamerleden” als Pieter Omtzigt. Hij noemt de houding van Omtzigt en van Helma Lodders (VVD) “weinig behulpzaam bij het oplossen van de problemen”.

De minister van Sociale Zaken krijgt bijval van Mark Rutte. Die “toont weinig begrip voor woordvoerders van coalitiefracties die zich in de media trachten te profileren”. De premier zegt zijn partijgenoot Lodders daar al op aangesproken te hebben.

Wopke Hoekstra laat vervolgens weten dat hij en Hugo de Jonge “veel tijd en energie” hebben gestoken “in het sensibiliseren van de heer Omtzigt”. De opmerking van het CDA-Kamerlid “dat ambtenaren van het ministerie van Financiën incompetent zijn”, is Hoekstra duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten.

Dit is de passage over #Omtzigt: kabinetsleden zetten druk op kritische Kamerleden. Koolmees boos over opstelling Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD). Rutte sprak met Lodders, De Jonge en Hoekstra met Omtzigt. "Met overigens beperkt succes." #notulen #toeslagenaffaire pic.twitter.com/LMQmLK2F4v — Fons Lambie (@fonslambie) April 26, 2021

Sigrid Kaag zegt “minder moeite” te hebben met de kritische opstelling van Omtzigt en andere Kamerleden van coalitiepartijen. “Het is immers in een democratie een gezond teken dat er fel wordt gedebatteerd, ook door leden van de coalitiefracties.” Wel vindt zij dat het debat “binnen bepaalde kaders dient plaats te vinden”.

In een reactie op de publicatie van de notulen constateert PvdA-leider Lilianne Ploumen dat “de ministerraad alleen maar bezig was met het beperken van politieke schade en het redden van het eigen hachje” en de slachtoffers van de toeslagenaffaire ondertussen in de kou liet staan.

Terwijl ouders in de diepe ellende zaten en werden opgejaagd door de belastingdienst, was de ministerraad alleen maar bezig met het beperken van politieke schade en het redden van het eigen hachje. 1/2 — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) April 26, 2021

Aangifte

Het demissionaire kabinet besloot de notulen openbaar te maken nadat RTL Nieuws vorige week berichtte dat in 2019 in de ministerraad was besloten cruciale informatie rond het toeslagenschandaal niet met de Kamer te delen.

In de Kamerbrief bij de openbaar gemaakte notulen schrijft Rutte dat het demissionaire kabinet aangifte doet van het lekken van de notulen aan RTL Nieuws.

“Het kabinet keurt ten zeerste af dat er, naar het zich nu laat aanzien, mogelijk sprake is geweest van het delen van als staatsgeheim, zeer geheim, gerubriceerde stukken met een nieuwsmedium”, aldus Rutte.

