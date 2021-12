Mark Rutte: Ik ben geen slang

Op 24 december, de dag van de feestdag van Adam en Eva, publiceert De Telegraaf een interview met Rutte waarin hij zichzelf vergelijkt met een slang. Het zal toeval zijn maar dat dier wist, zoals bekend, een einde te maken aan het aards paradijs door Eva te verleiden zich niet aan de regels te houden.

Rutte volgt in het interview zijn bekende tactiek, hij trekt eerst een boetekleedje aan en legt daarna de schuld bij anderen. De langste kabinetsformatie uit de parlementaire geschiedenis is bijvoorbeeld een gevolg van het feit dat de koning geen rol meer speelt. Dat stelt VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte in een interview met De Telegraaf: “Niet dat het opeens drie maanden korter duurt als je hem terugbrengt, maar het zou wel helpen.”

De rol van de monarch bij de formatie werd op voorstel van Geert Wilders afgeschaft nadat Rutte, winnaar van de verkiezingen, geen regeringscoalitie wist te vormen met voldoende steun van democratische partijen. Door de adviezen van de koning te negeren was de weg vrij om een gedoogcoalitie te vormen met de PVV. Onder meer PvdA en SP steunden in 2012 het voorstel van Wilders. De VVD was tegen.

Rutte wijt de lange duur van de formatie aan de onwil van ‘partijen’ om samen te werken. De VVD blokkeerde samen met CDA de wens van Sigrid Kaag om een zo progressief mogelijk kabinet te vormen. De NOS schrijft:

“Het was lang, te lang”, zegt Rutte. “En dat is natuurlijk niet goed. Het begon met die fout van mij. Bovendien hadden partijen posities met wie ze wel en niet wilden. Ik sta achter de lijn die we als VVD kozen. Maar elke partij heeft er een verantwoordelijkheid in. Die ga ik niet in mijn eentje nemen.” Ondanks de zelfkritiek zal Nederland in het nieuwe kabinet geen compleet andere Rutte zien, zegt de demissionair premier tegen de krant. “Het is onmogelijk om jezelf opnieuw uit te vinden. Als een soort slang je huid afwerpen, daar geloof ik helemaal niet in.”