Rutte informeerde Kamer weer eens onjuist, nu over Nord Stream 2

Demissionair premier Rutte, die zoals bekend al langer met transparantieproblemen kampt, heeft de Kamer “onvolledig en onjuist” geïnformeerd over het Russische pijplijnproject Nord Stream 2. Dat onthult onderzoeksplatform Follow The Money na journalistiek graafwerk. Nederlandse ambtenaren van de Werkgroep Energie spraken tweemaal met een Russische delegatie, waaronder staatssecretarissen, in 2018 en 2020. Rutte hield de Kamer voor dat die gesprekken slechts uit “een vrije gedachtenwisseling” bestonden. Nord Stream 2 is een ‘commercieel project’ waar met het Kremlin niet over gesproken wordt, verzekerede Rutte het parlement in maart na vragen van bezorgde volksvertegenwoordigers. De ontmoetingen liggen gevoelig vanwege de Russische rol in het neerhalen van passagiersvlucht MH17 waarbij 298 mensen om het leven kwamen, waaronder 193 Nederlanders.

FTM achterhaalde dat de gesprekken veel verder gingen dan een ‘gedachtenwisseling’. Het zou in feite om regelrechte onderhandelingen over energie-afspraken zijn gegaan. De linkse oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA voelen zich ‘om de tuin geleid’ en willen een debat over de kwestie.

FTM schrijft:

GroenLinks Kamerlid Tom van der Lee ziet dat heel anders: volgens hem heeft de Tweede Kamer onvolledige en onjuiste informatie gekregen over de de werkgroep. ‘Het heeft er alle schijn van dat we bewust om de tuin zijn geleid.’ Samen met de PvdA en de SP vraagt GroenLinks vandaag een debat aan over het overleg met Rusland. ‘We willen volstrekt helder krijgen wat de premier wist toen hij de Kamer over het overleg informeerde.’ Ook eisen de partijen volledige inzage in de afspraken die door de werkgroep zijn gemaakt. Kati Piri (PvdA) noemt het ‘extra pijnlijk’ dat Nederland is ingegaan op het Russisch verzoek tot de herstart van de werkgroep, omdat ‘Moskou op geen enkele manier meewerkt aan het MH17-onderzoek’. Het getuigt ‘van grote naïviteit’ om de aanleg van pijpleidingen ‘af te doen als commerciële projecten.’

De Nord Stream 2 is een 147 kilometer lange pijplijn door de Oostzee waardoor Russisch gas naar West-Europa wordt getransporteerd. Boskalis, Van Oord en Shell bouwen er aan mee maar het project stuit ook op vele bezwaren, onder meer van mensen die vinden dat Europa zich te afhankelijk maakt van Russische energiebronnen.