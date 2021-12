Sigrid Kaag eerste D66-minister van Financiën

Sigrid Kaag wordt minister van Financiën. Zij wordt daarmee de eerste D66’er die die post bekleedt. In een toelichting tegenover het AD zegt Kaag:

We hebben ambitieuze plannen voor de komende periode. Nederland staat voor grote keuzes en grote investeringen. In het onderwijs. In de klimaataanpak. In een sterk Europa. De rol van de minister van Financiën is cruciaal bij een verantwoorde uitvoering van deze plannen.

Eerder:

Hugo de Jonge (CDA) wordt de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het nieuwe kabinet Rutte IV. Dat meldt RTL Nieuws op basis van anonieme bronnen. De Jonge zou daarmee verantwoordelijk worden van de grootste crisis die Nederland naast corona kent, het ernstig tekort een betaalbare en geschikte woonruimte waar veel inwoners mee kampen. Zijn opvolger Wopke Hoekstra wordt genoemd als minister van Buitenlandse Zaken.

De voormalig CDA-leider keert niet terug op Volksgezondheid omdat die post nu aan D66 toekomt. Volgens geruchten zou de partij Ernst Kuipers, voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, op het oog hebben. D66’er Rob Jetten wordt minister voor Klimaat en Energie, meldt RTL Nieuws ook. De NOS stelt dat wetenschapper Robbert Dijkgraaf, onder meer bekend vanwege zijn optredens bij De Wereld Draait Door, namens D66 minister van Onderwijs wordt. Kajsa Ollongren wordt minister van Defensie. D66-leider Sigrid Kaag zou dan minister van Financiën worden, na de premier de belangrijkste post in het kabinet. Al is dat nog niet bevestigd. Kaag kan mogelijk ook in de Tweede Kamer blijven om daar een prominente rol te spelen in de opmaat naar het premierschap. Eerder werd de naam van Rabo-topman Wiebe Draijer genoemd voor Financiën.

Carola Schouten (CU) gaat van het ministerie van Landbouw af en wordt minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer neemt namens de partij de post van Landbouw over.

VVD’er Dilan Yeşilgöz wordt de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal wordt minister voor Natuur & Stikstof en Kamerlid Mark Harbers is de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. VVD-senator Micky Adriaansens wordt minister van Economische Zaken. Europarlementariër Liesje Schreinemacher volgt Kaag op als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zorgbestuurder Conny Helder wordt minister voor Langdurige Zorg.

VVD-leider Mark Rutte wordt zoals gebruikelijk premier.