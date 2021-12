Rutte-IV wil rekeningrijden invoeren

De VVD lijkt haar decennialange verzet tegen rekeningrijden eindelijk te hebben opgegeven. Het volgende kabinet onder leiding van Mark Rutte zal een kilometerheffing invoeren, meldt de NOS op basis van ingewijden.

Dit gaat niet alleen gelden voor elektrische auto’s die nu geen wegenbelasting betalen, maar ook voor benzineauto’s. De invoering van het rekeningrijden neemt vermoedelijk wel wat tijd in beslag: naar verwachting wordt de maatregel dan ook pas tijdens het kabinet na Rutte IV van kracht.

Volgens de NOS zullen VVD, D66, CDA en ChristenUnie het nieuwe coalitieakkoord begin volgende week presenteren. Na een debat in de Kamer zal Rutte dan de bewindsliedenploeg samenstellen. De bedoeling is dat de nieuwe ministers in de tweede week van januari op het bordes staan.