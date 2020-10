Rutte mengt zich in diplomatieke rel tussen Erdogan en Macron

Premier Mark Rutte heeft zich via Twitter met de ruzie tussen Frankrijk en Turkije bemoeit. De Turkse president Erdogan had over zijn Franse collega Macron gezegd dat die psychische hulp nodig heeft. ‘Onacceptabel’, aldus Rutte.

De ruzie ontstond nadat Frankrijk als reactie op de onthoofding van docent Samuel Paty meerdere maatregelen uitvaardigde tegen islamitische organisaties in Frankrijk. Volgens Macron verkeert de islam wereldwijd ‘in een crisis’. Als reactie vroeg Erdogan zich in een tv-toespraak af wat Macrons ‘probleem met de islam en moslims’ is en zei dat Macron psychische hulp nodig heeft. Als reactie daar weer op riep Frankzijk zijn ambassadeur terug uit Turkije en ook de EU riep Erdogan op te stoppen met de ‘gevaarlijke spiraal van confrontatie’.

En nu heeft dus ook Mark Rutte een duit in het zakje gedaan. Via Twitter zei hij:

De woorden van president Erdogan richting president @EmmanuelMacron zijn niet acceptabel. Nederland blijft met Frankrijk pal voor de gemeenschappelijke waarden van de EU staan. Voor het vrije woord en tegen extremisme en radicalisme.

De woorden van president Erdogan richting president @EmmanuelMacron zijn niet acceptabel. Nederland blijft met Frankrijk pal voor de gemeenschappelijke waarden van de EU staan. Voor het vrije woord en tegen extremisme en radicalisme. — Mark Rutte (@MinPres) October 26, 2020

Erdogan heeft vooralsnog niet gereageerd op Rutte. In 2017 noemde hij Nederland nog ‘fascistisch en nazistisch’. Dat deed hij nadat Nederland de Turkse minister van Buitenlandse zaken verbood in Nederland te landen omdat die onder Turkse Nederlanders campagne wilde voeren voor een referendum waarmee Erdogan zijn macht kon versterken.