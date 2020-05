‘Rutte moet de Nederlanders meer bij zijn Europese afwegingen gaan betrekken’

Zoals premier Mark Rutte de burgers meeneemt bij elke stap die het kabinet zet in de coronacrisis, zo moet de minister-president ons ook gaan betrekken bij alle stappen die hij in Europa zet. Dat zegt Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis en integratie aan de Universiteit Maastricht, in de podcast Betrouwbare Bronnen.

“Bondskanselier Angela Merkel is dat gaan doen in de vorige crisis, rond de euro. De Duitsers waarderen dat. Nederlanders hebben het gevoel dat er in Europa iets heel belangrijks gebeurt, maar dat er niet over gepraat wordt. Dat is slecht voor de Nederlandse politiek en ongelooflijk slecht voor de geloofwaardigheid van wat er in dat samenwerkingsproject gebeurt. Want op die voedingsbodem groeien de onjuiste verhalen over Europa als superstaat”, zegt Segers. “Rutte moet in de Tweede Kamer durven zeggen wat de afweging is en wat de dilemma’s zijn. Dat de toekomst van Nederland afhangt van het verdienvermogen op de Europese markt. En dat daar ook kosten aan zijn verbonden: inperking van de eigen beweegruimte, rekening houden met anderen.”

Volgens Segers schuiven de lidstaten te veel verantwoordelijkheid af op Europese instituties zoals de Centrale Bank. Hij verwacht dat Merkel – als Duitsland vanaf 1 juli een half jaar voorzitter is van de EU – met een nieuw economisch instrument gaat komen: een structureel hulpfonds waarmee in de coronacrisis al een begin is gemaakt. “Het is belangrijk dat Nederland met die Duitse lijn meegaat: investeren vanuit het besef dat het overeind houden van de interne markt niet gratis is.”

Segers verwijt minister van Financiën Wopke Hoekstra dat hij zich onterecht heeft laten verleiden tot ruzie met Italië. “Daarmee heeft hij de zaak onnodig op scherp gezet en daar zal hij de zure vruchten van plukken in het Nederlandse politieke spel, want hij zal eraan gehouden worden. Het sloopwerk van Hoekstra heeft zijn houdbaarheidsdatum overschreden. Rutte heeft tot nu toe zijn kruit drooggehouden, hij kan nog bijsturen”, zegt Segers.