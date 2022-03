‘Rutte moet leiderschap tonen en media moeten niet-democratische partijen negeren’

Kee & Van Jole laten bij De Nieuws BV hun licht schijnen over de politieke ontwikkelingen. Eerst over de koopkracht die slinkt en waarvoor het kabinet maatregelen gaat nemen. Kee vindt het logisch dat het kabinet in actie komt: “Het gaat echt hard nu. Bij de benzinepomp en de bij de stookkosten.” Van Jole: “Niet alleen de brandstofkosten, ook de voedselprijzen gaan stijgen. Het zou misschien goed zijn als de premier weer eens een persconferentie geeft, of een toespraak houdt om de ernst van de situatie duidelijk te maken. Nu is de eenheid er maar de oorlog kan jaren en jaren gaan duren. Daar moeten we ons allemaal op voorbereiden.”

De koopkracht daalt en de toekomst is onzeker door de oorlog in Oekraïne. @2525 denkt dat het geen slecht idee is als premier Rutte een persconferentie geeft. "Dit kan jaren gaan duren. De gemiddelde oorlog duurt tien jaar", zegt Van Jole in @denieuwsbv. pic.twitter.com/AuyiBRqqij — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 9, 2022

Kee geeft daarna een uiteenzetting over de rel rond de afwezigheid van Kaag in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuur. Volgens Kee is er sprake van politiek gekrakeel om niks. Van Jole deelt die mening.

Daarna gaat het over het debat in de Tweede Kamer. Die gaat woensdagmiddag over zichzelf vergaderen om een oplossing te vinden voor het steeds grovere taalgebruik en zelfs bedreigingen. Van Jole stelt dat de democratische partijen met elkaar moeten afspreken hoe ze dergelijke taal beantwoorden. “Niet door er uitgebreid op in te gaan maar door bijvoorbeeld de voorzitter steevast dezelfde verklaring te laten geven na zo’n bijdrage. Iets dat de Kamer de inhoud verwerpt of zoiets. En media zouden daar als waakhonden van de democratie aan mee moeten werken. Geen aandacht voor anti-democratische partijen.” Kee stelt dat zo’n houding een al lang gepasseerd station is. “Het gaat er nu om welke maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld schorsingen van overtreders.”