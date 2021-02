Rutte over coronacrisis: ‘Het ziet er niet goed uit’

Geen video? Klik hier.

Demissionair premier Rutte verwacht dat de strenge lockdown die sinds half december geldt ook na 2 maart geheel of grotendeels van kracht blijft. Op die datum loopt de huidige lockdownperiode af. “Als ik eerlijk ben, ben ik niet optimistisch”, verklaarde hij in het parlement tijdens het debat over de avondklok. “Het ziet er niet goed uit.” De besmettingscijfers dalen vooralsnog niet en nieuwe varianten van het virus verspreiden zich. De Britse variant is inmiddels verantwoordelijk voor 70 procent van de nieuwe gevallen. Een derde golf is volgens Rutte aanstaande.

Het kabinet maakt komende dinsdag bekend hoe het verder gaat na 2 maart. Dan wordt ook verteld of de avondklok van kracht blijft. Bij een enquête uitgevoerd in opdracht van de NOS, bleek dat de meeste ondervraagden de maatregelen steunen “al is die steun wel iets teruggelopen, van driekwart drie weken geleden naar ruim twee derde (68 procent)”.

De steun voor de lockdown zal mogelijk verder afkalven door campagnes van groepen die menen dat de maatregelen te streng zijn. Zo is er een groep van zorgondernemer Vlieger en de economen Baarsma en Fransman. Zij vinden dat de economische schade te groot wordt, schrijft Trouw:

Hun boodschap prijkt vanaf donderdag op honderden reclameborden, klinkt op sociale media en in radiospotjes. ‘Er is een plan waarmee Nederland open kan’, roept Herstel-NL anderen op. ‘Doe mee!’ De initiatiefnemers, een groep economen, artsen en andere deskundigen, kraken het overheidsbeleid rond de bestrijding van het virus. Ze pleiten voor het opheffen van de lockdown en avondklok.

Het Duitse Der Spiegel concludeert dat er geen sprake van is dat de pandemie aan het uitrazen is en snel bedwongen graat worden met vaccinaties. Integendeel, alhoewel de vaccins snel geproduceerd zijn, voltrekken de mutaties van het virus zich met een nog hogere snelheid. Expert Michael Meyer-Hermann van het Helmholtz instituut voor infectieonderzoek is weinig optimistisch. De vaccinaties gaan pas effect hebben op de verspreiding van het virus als jonge mensen immuun geworden is met behulp van het vaccin. Hij verwacht zelfs weinig effect van de hogere temperaturen die er aan komen en er aan bijdragen dat er meer tijd in de openlucht wordt doorgebracht.

Het nare van de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten is dat ze in staat lijken mensen te besmetten die al eerder met het virus besmet zijn geraakt. En dat de vaccins er minder goed afweer tegen bieden. Het lijkt er dan ook dat er sprake is van een geheel nieuwe pandemie aldus Der Spiegel. Politici zien zich voor een lastige keuze gesteld. Zelfs als de besmettingscijfers dalen, is er de kans dat die weer exploderen zo gauw de maatregelen versoepeld worden, met mogelijk ernstiger gevolgen. Het perspectief van een lockdown waar geen einde aan lijkt te komen, zal echter op steeds meer weerstand van de kiezers stuiten. Het is het beroemde geduld waar Ivan Wolffers bij het begin van de pandemie over schreef: Het virus wacht geduldig tot we weer ‘normaal’ gaan doen.

Die te verwachten explosie is extra risicovol omdat geldt dat de kans op mutaties toeneemt naarmate er meer besmettingen zijn. De meeste mutaties zullen nauwelijks schadelijker zijn, of zelfs minder ernstig maar komen onvermijdelijk mutaties die wel een groter gevaar in zich dragen. Niemand kan overzien wat die mutaties gaan doen en wie er slachtoffer van zullen worden. Evenmin is nog onduidelijk wat de langetermijngevolgen zijn van besmetting met corona.

“The more opportunity Covid has to infect people, the more chances it has to mutate.” UCL Clinical Research Director Prof @chrischirp says new variants put “our entire vaccination programme at risk” and could potentially cause huge setbacks https://t.co/hETWeNFbl2

#Newsnight pic.twitter.com/0R1bSPUXl0 — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) February 15, 2021

In Israel is duidelijk geworden dat de B.1.1.7 mutatie, de Britse variant, juist veel besmettelijker is voor kinderen. Nadat de mutatie opdook steeg het aantal besmettingen onder kinderen tot 10 jaar met een kwart. In januari testten 50.000 kinderen en tieners positief. De besmettingsgolf leidt er toe dat Israel ook kinderen onder de 16 jaar wil gaan vaccineren, al zijn de vaccins daar nog niet voor goedgekeurd. De scholen die open hadden moeten gaan, blijven daarom gesloten.

De exponentiële groei die het virus veroorzaakt was al voor veel mensen, waaronder beleidsmakers, lastig te doorgronden, voor de mutatie-strategie van het virus geldt hetzelfde. Veel mensen weten dat vaccineren noodzakelijk is om hen tegen de mogelijke gevolgen van het virus te beschermen. Maar dat is slechts de helft van het verhaal.

Vaccineren is noodzakelijk om de groepsimmuniteit te bereiken. Het grote risico is dat mensen die gevaccineerd zijn zich niet meer aan de maatregelen houden. Ze kunnen immers nog steeds besmet worden, zij het in veel mindere mate. Het virus kan die besmettingen gebruiken om te muteren naar varianten die niet uitgeschakeld worden door de bestaande vaccins. Dat maakt dat elk verhaal over ‘terugkeren naar normaal’ uiterst kritisch bekeken moet worden. “Virussen muteren om te overleven. Als je dat niet begrijpt en accepteert zal het je nooit lukken ze te overwinnen,” zegt een deskundige tegen Der Spiegel.

Het betekent ook dat de strategie tegen het virus een lange adem van de bevolking vereist en een langetermijnstrategie van de regering vereist. De Groene analyseert dat Nederland daarbij een probleem heeft:

Hoewel premier Rutte, afgaande op de peilingen, nog altijd op veel steun kan rekenen onder de kiezers, heeft hij hun geen goede dienst bewezen. Wat hij steeds heeft gedaan is dat waar voldoende draagvlak voor is, in plaats van dat wat het beste is voor iedereen, om vervolgens op basis van resultaat draagvlak te behouden. Wie zijn kinderen steeds geeft wat ze willen, houdt ze wel tevreden, maar geeft ze niet wat het beste voor hen is. ‘Als jij helemaal bovenaan zit en besluiten moet nemen en je gaat je dan druk maken over de vraag of ze je nog wel aardig vinden, dan ben je eigenlijk niet geschikt als crisismanager’, zegt Boin. ‘Dan verval je in de rol van politicus, en ga je weer een compromisje bouwen.’

Om met de woorden van Rutte te spreken: het ziet er niet goed uit.