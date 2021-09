Rutte straft salarisverhoging zorg af met hogere premie

De salarissen van het zorgpersoneel gaan omhoog, dat maakte demissionair premier Mark Rutte bekend op dag 2 van de Algemene Politieke Beschouwingen. Tot zover het goede nieuws. Minder blijdschap was er in de Tweede Kamer over de manier waarop het aan gruzelementen liggende demissionaire kabinet van plan is die loonserverhoging te bekostigen, namelijk via een verhoogde zorgpremie en niet door het belasten van multinationals zoals het parlement had geëist.

Begin dit jaar nam de Kamer een motie aan om zorgmedewerkers structureel beter te belonen. Een week geleden stemde een Kamermeerderheid voor de motie om dat te bekostigen via een verhoging van de vennootschapsbelasting, een heffing op de winst van bedrijven. ‘Het demissionaire kabinet kan dit niet meer naast zich neerleggen,’ sprak SP-leider Lilian Marijnissen toen nog hoopvol. Donderdag bleek dat het demissionaire kabinet dat wel degelijk kan, tot grote woede van de Kamer.

‘Ik weet niet waar deze demissionaire minister-president de arrogantie vandaan haalt om dit zo naast zich neer te leggen,’ zei Marijnissen. ‘In plaats van grote bedrijven voor deze salarisverhoging te laten betalen, gaat iedere Nederlander ervoor betalen,’ zei Jesse Klaver (GroenLinks). En ook PvdA-leider Liliane Ploumen vond dat het demissionaire kabinet kiest ‘voor multinationals en niet voor de burger’. PVV-leider Geert Wilders wilde direct over een motie van afkeuring of wantrouwen tegen Rutte stemmen, maar daarin vond hij geen meerderheid in de Kamer.

Volgens Rutte gaat het volledig bekostigen van de verhoging van de zorgsalarissen vanuit de vennootschapsbelasting in tegen de wet. ‘Je kan daar niet zomaar van afwijken’, vond Rutte die zich nog impopulairder maakte bij de oppositie door ook te zeggen dat het kabinet staatsrechtelijk helemaal niet verplicht is een aangenomen motie daadwerkelijk uit te voeren.

Het structureel verhogen van de salarissen in de zorg heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Maar liefst drie keer stemde de Kamer over het onderwerp, maar vond daar steeds de coalitiepartijen die de weg blokkeerden. Uiteindelijk werd de motie in oktober alsnog aangenomen, omdat ChristenUnie-Kamerlied Stieneke van der Graaf per ongeluk voor stemde en daarmee voor een nipte meerderheid zorgde. Voor de verhoging is structureel 675 miljoen euro extra nodig, berekende het ministerie van Volksgezondheid. Een deel daarvan zal dus worden doorberekend in de zorgverzekeringspremie die met 13 euro per jaar omhooggaat.