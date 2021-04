Versoepelen van de coronamaatregelen op 21 april ging niet door, de bij de laatste persconferentie voorgehouden wortel van 28 april wordt hoogstwaarschijnlijk ook niet gehaald. Volgens demissionair premier Mark Rutte is het goed mogelijk dat er pas half mei kan worden afgeschaald, zo liet hij vrijdagochtend weten.

Volgens Rutte wordt er per week bekeken wat wel en niet kan. Versoepelen kan aldus op 28 april, of 3 of 6 mei, of 13 mei, of noem maar een datum. Net als in de persconferentie dinsdag zei de gevallen premier dat er momenteel evenveel besmettelijken zijn als tijdens de eerste coronagolf een jaar geleden, zo’n 160.000 personen: ‘Echt heel veel dus’. Hij verwacht niet dat die cijfers aankomend weekend plots enorm gedaald zijn.

Bron: NOS