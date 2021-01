Rutte vindt het ‘niet verstandig’ falende minister De Jonge minder taken te geven

Het RIVM maakt bekend dat de lockdown het coronavirus nog onvoldoende terug weet te dringen. “Overtuigende effecten van de lockdown van 15 december blijven vooralsnog uit. Het aantal mensen dat zich liet testen en het aantal mensen met een positieve testuitslag daalde weliswaar, maar het percentage positieve testen bleef deze week hoog. Het kan zijn dat mensen tijdens en na de feestdagen minder geneigd waren om zich te laten testen, of dat de lockdown wel effect heeft en minder mensen klachten hebben. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was lager dan vorige week. Het aantal nieuwe IC intensive care opnames iets hoger.”

Er werden de afgelopen week 56.440 besmettingen geregistreerd, zo’n 10.000 minder dan een week eerder. Het laatst bekende reproductiegetal R, waarmee de doorgifte van het virus wordt uitgedrukt, is 0,91. Dat blijkt de stand per 15 december. Onder de 1 betekent dat het aantal gevallen aan het afnemen is. Het RIVM heeft voor het zo belangrijke getal R geen recentere berekening dan die van drie weken geleden.

Het begint twijfelachtig te worden of het kabinet volgende week kan beslissen tot versoepeling van de maatregelen. Tegenover de NOS verklaart Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding: “Versoepelingen van de lockdown komen pas in zicht als we in de buurt van de signaalwaardes komen. En daar zitten we nog heel ver vanaf. Landelijk hebben we per week meer dan 300 positief geteste personen per 100.000 inwoners. Dat is heel hoog.” Ook premier Rutte zegt “niet hoopvol” te zijn

De Tweede Kamer kwam dinsdag terug van reces om met het kabinet te debatteren over de coronacrisis. Rutte heeft daarin duidelijk gemaakt dat hij het zichzelf aanrekent dat Nederland pas zo laat begint met vaccineren. “Dat we twee weken achter andere landen aangaan, daar baal ik ook enorm van.” Hij zegt dat hij zelf aan de GGD had moeten vragen om alles klaar te maken voor grootschalige vaccinatie. De gezondheidsdienst ging uit van kleinschalige vaccinaties en bereidde zich alleen daar op voor. Het kabinet gokte er daarbij op dat een ander vaccin eerder leverbaar zou zijn. Het gevolg was dat het land niet klaar was voor een vaccinatiecampagne met het vaccin van Pfizer. Dat vaccin kan volgens het kabinet alleen op grote locaties worden uitgedeeld omdat het verpakt is in hoeveelheden van duizend stuks. Israël is er overigens wel in geslaagd die leveringen te herverpakken tot kleinere hoeveelheden en die over het land te verdelen.

De oppositie uitte felle kritiek op het kabinet. “We hebben kostbare weken verloren, en dat is onacceptabel”, aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver.

In reactie op de onvrede over het beleid is de start van de vaccinatiecampagne twee dagen naar voren gehaald. Ook het beleid ten aanzien van zorgmedewerkers is aangepast. SP-leider Lilian Marijnissen somde op wat er allemaal al steeds te laat kwam bij de aanpak van het virus en concludeerde over Hugo de Jonge “deze minister is te laat”.

Heel Europa prikt, maar deze minister wikt👇 pic.twitter.com/u16sRvEKRT — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) January 5, 2021

Hugo de Jonge verweerde zich onder meer met “In zo’n crisis is het onvermijdelijk om fouten te maken en daarvan te leren.” PvdA-leider Lodewijk Asscher verweet premier Rutte dat hij te weinig in heeft gegrepen om het falende beleid te corrigeren. “Waarom heeft de premier niet een crisismanager aangesteld om de vaccinatiecampagne te leiden?” Ook Klaver twijfelt aan het functioneren van De Jonge maar premier Rutte wil de minister geen taken ontnemen omdat dat alleen maar zou leiden tot meer complexiteit. “Dat is niet verstandig.”

Zelfs coalitiegenoot D66 was kritisch maar zal de minister waarschijnlijk niet laten vallen. Het debat is hier live te volgen.