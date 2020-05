Rutte vraagt Nederlanders om vakantie uit te stellen

Premier Mark Rutte vraagt mensen die niet gebonden zijn aan de schoolvakanties, om hun vakantie uit te stellen. Mensen die later op vakantie kunnen, doen er verstandig aan om te wachten, meent de minister-president. Volgende week hoopt het kabinet uitsluitsel te geven over het toerisme: naar welke landen mogen Nederlanders op vakantie en uit welke landen laat Nederland toeristen toe?

Rutte denkt aan toerisme van en naar landen waar een ‘vergelijkbaar risico’ is als in Nederland. “We kunnen ons geen risico’s veroorloven. Je kunt niet hebben met buitenlandse reizen dat dat tot nieuwe problemen leidt”, aldus de premier. Hij drukte vakantiegangers alvast wel op het hart om ook in het buitenland afstand te houden en handen te wassen.

Sportscholen

De opening van sportscholen, sauna’s en casino’s wordt vervroegd naar 1 juli. Aanvankelijk zouden de sportscholen pas op 1 september opengaan. Sportschoolhouders hadden daar veel kritiek op. Volgens Rutte zijn er in sportscholen en sauna’s ‘extra risico’s’.

Ook gaf de premier weer zijn gebruikelijke ‘winstwaarschuwing’. Een week voor 1 juli zal het kabinet definitief groen licht geven. Of de sportscholen daadwerkelijk open kunnen, is volgens Rutte afhankelijk van hoe de epidemie zich ontwikkelt.