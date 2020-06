Rutte weigert gesprek met Black Lives Matter

De organisatoren van de Black Lives Matter-betogingen hebben geen uitnodiging ontvangen voor het gesprek dat Mark Rutte woensdag op het Catshuis voert over racisme. Dat schrijft Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een verklaring.

“De opzet van het gesprek en het uitnodigingsbeleid van de premier geven samen sterk de indruk dat dit meer om een PR-stunt gaat dan om een oprecht gesprek om institutioneel en anti-zwart racisme concreet te gaan bestrijden”, stelt de organisatie.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zijn voor het gesprek van woensdag “een aantal mensen die deelnemen aan betogingen of op een andere manier een bijdrage leveren aan de maatschappelijke dialoog over racisme” uitgenodigd. “De vraag die centraal zal staan, is hoe het gesprek over racisme in de samenleving op een goede manier gevoerd kan worden.”

KOZP meent dat dat “een afleidingsmanoeuvre” is “om het niet te hebben over de oproepen van onder andere de EU en het ECRI om een nationale aanpak voor de bestrijding van racisme te formuleren”.

Ook verwijt KOZP Rutte dat hij nooit heeft gereageerd op een open brief van november 2019 waarin de premier werd opgeroepen om in gesprek te gaan over het anti-zwarte geweld tegen KOZP-demonstranten en om beleid te formuleren rondom institutioneel racisme.

In november voerden tientallen extremisten in Den Haag een aanval uit op een bijeenkomst van KOZP. Gemaskerde mannen probeerden met knuppels het gebouw binnen te dringen waar de vreedzame antiracisme-activisten vergaderden.

KOZP was de organisator van de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam. Daarnaast was KOZP betrokken bij de organisatie van een groot aantal protesten in andere steden, zoals Rotterdam, Leeuwarden, Almere, Eindhoven, Den Bosch, Den Haag, Nijmegen, Haarlem en Middelburg.

Mark Rutte sprak zich begin deze maand tijdens een persconferentie uit tegen wat hij zelf ‘systemisch racisme’ noemde. De premier koos niet voor de term ‘institutioneel racisme’, omdat dat volgens hem ‘sociologisch jargon’ is.