Rutte wil niet reageren op het uit huis plaatsen van 1100 kinderen: ‘Ik ben in Brussel’

De enorme berg misstanden in het toeslagenaffaire blijft doorgroeien, met als meest recente schandaal het bericht dat meer dan duizend kinderen van gedupeerden uit huis zijn geplaatst. Terwijl de woede onder zowel burgers als politici aanzwelt, blijft het vanuit het demissionaire kabinet oorverdovend stil. De gevallen doch stug doorregerende bewindslieden grijpen met graagte het herfstreces aan om vooral nergens op te reageren.

Demissionair premier Mark Rutte, hoofdverantwoordelijke voor de bak toeslagenellende, bevindt zich momenteel in Brussel voor een Europees overleg. Wanneer NOS-correspondent Sander van Hoorn Rutte voor de camera krijgt, aarzelt hij niet en vraagt hij hem om een reactie over de 1100 afgenomen kinderen. Rutte breekt Van Hoorn af en probeert weg te komen met: ‘Ik ben hier in Brussel’, als argument om vooral niet over Nederlandse gebeurtenissen te hoeven spreken. Als Van Hoorn Rutte eraan herinnert dat die 1100 kinderen daar geen boodschap aan hebben, krijgt de demissionaire premier met overduidelijke tegenzin nog net een zeer magere reactie over zijn lippen: