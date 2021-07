Rutte zegt nu toch sorry voor snelle versoepelingen

Meer dan twee dagen na de persconferentie met Hugo de Jonge heeft Mark Rutte dan toch zijn excuses aangeboden voor de snelle versoepelingen. Die zijn bij nader inzien toch “een inschattingsfout” geweest, meent de premier. “Wat wij dachten wat kon, dat bleek in de praktijk toch niet te kloppen. Daar hebben we een inschattingsfout gemaakt, daar balen we van en excuus daarvoor.”

Rutte biedt excuses aan voor afgelopen persconferentie. Er had meer zelfreflectie moeten zijn pic.twitter.com/va4VJ760NM — Jorn Jonker (@Jorn) July 12, 2021

Rutte stelt dat hij en De Jonge zich ook niet goed hadden voorbereid op de persconferentie. Dat bleek onder meer uit het feit dat Hugo de Jonge zei dat niemand de enorme stijging van het aantal besmettingen had kunnen voorzien. In werkelijkheid hadden wel degelijk heel veel mensen voorspeld dat de cijfers weer razendsnel zouden oplopen.

Diederik Gommers schreef dit weekend al dat hij niet begreep waarom Rutte geen sorry had gezegd. “De Delta-variant verspreidt zich veel makkelijker en ongevaccineerden zijn vatbaarder en worden zieker”, aldus de IC-baas.