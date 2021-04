De Tweede Kamer kiest vandaag een nieuwe voorzitter. Politiek journalist Peter Kee en Francisco van Jole beleven een zeldzaam moment van overeenstemming want beide commentatoren menen dat Vera Bergkamp van D66 als winnaar uit de strijd zal komen. Dat zou wel betekenen dat Kaag meteen een kwestie heeft want dinsdag werd duidelijk dat de D66-leider de kandidatuur van Bergkamp heeft opgeworpen in een overleg met VVD-leider Rutte. Wantrouwige politici zien daar meteen een geheime deal in.

Daarna praten de twee over de aanstelling van Herman Tjeenk Willink als informateur. Van Jole merkt op dat de éminence grise van de politiek twee jaar terug een manifest publiceerde dat een aanval op het beleid van Rutte inhield. Nu drukt de VVD-leider hem aan de borst en weet die kritiek zo uit te schakelen. Het is een beproefde methode van Rutte om de macht te behouden.